Prime Gaming, nuovi giochi gratis per il Prime Day: il primo è già disponibile

Prime Gaming ha appena annunciato l'arrivo di diversi nuovi giochi gratis a sorpresa ogni settimana, per festeggiare l'imminente arrivo dell'Amazon Prime Day.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente attesa dagli utenti iscritti al servizio (trovate tutti i dettagli su Amazon), dato che permette di accedere a sconti esclusivi sui prodotti più interessanti proposti sul colosso dell'e-commerce.

Come ulteriore graditissimo bonus per tutti i fan, Amazon ha deciso di aggiornare anche le proposte di Prime Gaming, svelando che ogni settimana da oggi fino all'11 luglio sarà disponibile un gioco gratis aggiuntivo, scaricabile naturalmente senza costi aggiuntivi.

Di seguito vi riporteremo la lista completa di nuovi titoli che potete scaricare su Prime Gaming, insieme alle relative date di uscita sul catalogo:

Prey | da oggi

| da oggi Baldur's Gate II: Enhanced Edition | 28 giugno

| 28 giugno Shovel Knight: Showdown | 7 luglio

| 7 luglio Star Wars: The Force Unleashed | 11 luglio

Come potete vedere voi stessi, non si tratta di un vero e proprio appuntamento fisso e i titoli proposti sono tutti particolarmente importanti, ma ogni settimana potrete aspettarvi una nuova produzione gratuita.

Il primo titolo a essere offerto già da questo momento è Prey, la produzione fantascientifica di Arkane Studios e pubblicata da Bethesda: per poter ottenere il vostro nuovo gioco gratis, sarà necessario essere non solo iscritti ad Amazon Prime, ma anche assicurarvi di avere un account sullo store GOG.com.

Per ottenere il vostro nuovo omaggio gratuito, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Ottieni gioco", per poi seguire le apposite istruzioni per riscattare il codice.

Il giveaway di Prey resterà disponibile fino al 24 luglio 2023: avete dunque circa 33 giorni di tempo per approfittare di questa occasione.

Vi raccomandiamo inoltre di consultare la pagina di Prime Gaming per tutta la durata della promozione, dato che troverete contenuti bonus aggiuntivi anche per i vostri videogiochi preferiti nelle prossime settimane, come Diablo 4, Pokémon GO e Call of Duty Warzone.

Non dimenticatevi di riscattare anche i 4 giochi gratuiti proposti la scorsa settimana: Prime Gaming continuerà infatti a svelare nuovi titoli ogni settimana, insieme a questi graditissimi omaggi aggiuntivi.

Vi ricordiamo anche da questo venerdì potrete scaricare altri 2 giochi gratuiti: la promozione legata a Neverwinter Nights, inizialmente previsto per il 23, è stata infatti anticipata di una settimana.

E se non siete ancora sazi di omaggi gratuiti su PC, vi ricordiamo che è ufficialmente partita la Steam Next Fest con oltre 1000 demo gratis: abbiamo segnalato per voi 10 giochi da provare il prima possibile.