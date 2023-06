10 migliori demo da provare gratis alla Steam Next Fest 2023

Sono ore piuttosto calde per gli utenti di Steam: in queste ore, infatti, il noto catalogo digitale di videogiochi gestito da Valve ha lanciato una nuova Steam Next Fest.

Si tratta dell'iniziativa, che era stata proposta anche lo scorso mese di febbraio, durante la quale è possibile provare gratis un migliaio di demo di videogiochi di prossima uscita, per farsi un'idea delle loro meccaniche ed eventualmente decidere di tenerli d'occhio.

Come anticipato nella nostra notizia dedicata al festival, la proposta è davvero titanica, stavolta, e ci troviamo oltre 1.000 demo tra cui orientarci. Abbiamo provato a selezionare per voi 10 demo da non perdere, tra le proposte più strambe o più accattivanti (con anche qualche nome già noto), per aiutarvi a muovervi durante il Next Fest.

Ve le presentiamo di seguito, con tutti i riferimenti utili per permettervi di provare a vostra volta le demo.

En Garde!

Genere : azione

: azione Sviluppatore : Fireplace Games

: Fireplace Games Publisher : Fireplace Games

: Fireplace Games Uscita : agosto 2023

: agosto 2023 Vedi la demo

I videogiochi si prendono molto sul serio, in diversi casi, quindi mi ha fatto molto piacere ritrovare in En Garde! quella sana dose di idiozia che caratterizza alcune produzioni volutamente comiche e demenziali.

Nei panni di una provetta spadaccina, in un'ambientazione spagnoleggiante, sarete chiamati a sguainare la lama per dare vita a combattimenti spettacolari contro nemici a cui dimostrerete che la vostra spada ferisce anche più della lingua aguzza della protagonista – a cui non manca mai la risposta pronta.

L'ho già testato anche su Steam Deck e vi confermo che, a parte qualche piccolo singhiozzo e un crash di cui non ho compreso l'origine, potete tirare di fioretto anche sulla handheld di Valve.

Lies of P

Genere: soulslike

soulslike Sviluppatore : NEOWIZ

: NEOWIZ Publisher : NEOWIZ

: NEOWIZ Uscita : 19 settembre 2023

: 19 settembre 2023 Vedi la demo

Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, avendolo testato in occasione della Summer Game Fest, ma ora potete provarlo anche voi: Lies of P è il soulslike simil-steampunk che racconta a modo suo la storia di Pinocchio, trascinandovi in un'ambientazione che richiama senza troppi giri di parole quelle dell'amatissimo Bloodborne.

Siamo usciti dalla demo con sensazioni sorprendentemente positive: ora come ora, Lies of P sembra messo insieme con grande attenzione ai dettagli e alcuni dei boss e dei sistemi di gioco mostrati in questa versione preliminare ci hanno fatto alzare le antenne in vista del lancio di settembre.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2

Genere : beat'em up

: beat'em up Sviluppatore : Trinity Team

: Trinity Team Publisher : Buddy Productions

: Buddy Productions Uscita : 22 settembre 2023

: 22 settembre 2023 Vedi la demo

Vieni a divertirti sulla mia buggy, direbbe qualcuno. Dopo il successo dell'originale, Slaps and Beans 2 mette di nuovo insieme cazzottoni e fagiolate per rendere omaggio ai film dei leggendari Bud Spencer e Terence Hill, trasformandoli in un picchiaduro 2D beat'em up popolato anche dalle amate canzoni delle pellicole.

In vista del lancio di settembre la demo permette di misurarsi con le nuove scazzottate – e alcune scene come quelle della pelota o quelle di Io Sto con gli Ippopotami saranno da leccarsi i baffi. Per ingannare l'attesa, non dimenticatevi di leggere anche la nostra chiacchierata con gli sviluppatori.

Laika: Aged Through Blood

Genere : azione

: azione Sviluppatore : Brainwash Gang

: Brainwash Gang Publisher : Thunderful Publishing

: Thunderful Publishing Uscita : TBA

: TBA Vedi la demo

Da quando l'ho rivisto in azione alla Summer Game Fest, Laika: Aged Through Blood è entrato nei miei radar, soprattutto perché mi sembra un incrocio tra Excitebike (ditemi che non sono l'unica così vecchia da ricordarselo) e le avventure motociclistice assurde dei Biker Mice da Marte (come sopra, ecco...), anche se il richiamo alla cagnetta Laika sembra palese.

Il gioco è definito come un "motorvania" dagli sviluppatori e vi permette di esplorare degli scenari post-apocalittici in sella alla vostra moto, scontrandovi con tanto di meccaniche in bullet-time con nemici che proveranno a farvi la festa. È stilosissimo e la demo ad alto tasso di vendetta ci voleva proprio. Sull'aver rispolverato che guardavo i Biker Mice, invece, fate come se non avessi detto niente.

Unholy

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Duality Games

: Duality Games Publisher : HOOK

: HOOK Uscita : 20 luglio 2023

: 20 luglio 2023 Vedi la demo

Se cercate un'atmosfera più oscura e qualcosa da giocare in tre dimensioni, la demo di Unholy potrebbe fare al caso vostro. Questo interessante e un po' inquietante videogioco narrativo vi pone nei panni di una madre che cerca di salvare suo figlio da un rapimento. Tutto quasi semplice (quasi), se non fosse che scopre ben presto un collegamento tra la realtà e un mondo demoniaco che vi farà sembrare la madre di Will in Stranger Things molto più vicina di quanto non crediate.

Gli autori descrivono il gioco come un «horror psicologico» caratterizzato dalle opere del direttore artistico Tomasz Strzałkowski. Tra le meccaniche, si esplora, si risolvono puzzle, ci si nasconde per sopravvivere e si affrontano anche alcune curiose dinamiche di shooting.

Little Kitty, Big City

Genere: avventura, rilassante

avventura, rilassante Sviluppatore : Double Dagger

: Double Dagger Publisher : Double Dagger

: Double Dagger Uscita : 2024

: 2024 Vedi la demo

Cambiamo appena appena atmosfera per lasciare i meandri dell'horror e diventare un gattino – che è sempre cosa buona e giusta. Il gioco fa esattamente quello che vi sembra sfogliando la pagina della demo: vi mette sotto la pelliccia di un curiosissimo gatto nero che gironzolare per una grossa città.

Altri amici quadrupedi da incontrare, bidoni in cui infilarsi, cappelli assurdi da indossare sono al centro di un'avventura pensata per far rilassare e strappare più di un sorriso. E con un bel micione, va detto, in quello si vince proprio facile.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Genere : avventura, musical

: avventura, musical Sviluppatore : Summerfall Studios

: Summerfall Studios Publisher : Humble Games

: Humble Games Uscita : 3 agosto 2023

: 3 agosto 2023 Vedi la demo

Tra i giochi visti nella cornice della Summer Game Fest, è stato uno di quelli che mi hanno incuriosita di più. Stray Gods è un'avventura narrativa in cui scoprirete che gli dei greci, ormai decaduti, vivono in mezzo alle persone comuni e a quanto pare hanno concesso alla nostra protagonista i loro poteri.

Il titolo pone un pesante focus sulla narrazione, quasi in stile visual novel, ma mescola a questo delle dinamiche di scelta che «cambiano il tuo destino», oltre a delle fasi da vero e proprio musical, messo in atto da un cast stellare tra cui figurano nomi come Troy Baker, Laura Bailey, Ashley Johnson (tutti e tre da The Last of Us, ma non solo) o Khary Payton (Metal Gear Solid 4).

Moonstone Island

Genere : simulazione, rilassante

: simulazione, rilassante Sviluppatore : Studios Supersoft

: Studios Supersoft Publisher : Raw Fury

: Raw Fury Uscita : Q3 2023

: Q3 2023 Vedi la demo

Un po' Animal Crossing, un po' Story of Seasons e un po' Pokémon. È un gioco di ibridi, quello che caratterizza l'anima di Moonstone Island, che mi ha attirato subito per la sua direzione artistica simile a quella di Stardew Valley ma mi ha intrigata per le meccaniche molto accentuate da gioco di ruolo.

Gli autori lo descrivono come un «simulatore di vita quotidiana in cui collezionare delle creature in un open world con oltre cento isole da esplorare». Incontreremo amicizie, amori e Spiriti, mentre i combattimenti sono gestiti da un sistema di carte e deck.

Viewfinder

Genere : puzzle, platform

: puzzle, platform Sviluppatore : Sad Owl Studios

: Sad Owl Studios Publisher : Thunderful Publishing

: Thunderful Publishing Uscita : 18 luglio 2023

: 18 luglio 2023 Vedi la demo

Ormai praticamente tutti i videogiochi hanno una modalità foto, ma cosa succede quando la modalità foto è il modo di risolvere i puzzle e andare avanti? È la folle idea su cui si muove Viewfinder, dove userete la vostra macchina istantanea per scattare delle immagini che, una volta sistemate nello scenario, diventeranno realtà – permettendovi così di costruire ponti su cui saltare, o perfino stanze in cui infilarvi.

Il concetto è così fuori di testa che non gli si resiste e ci sono delle trovate di level design davvero interessantissime: l'uscita è vicina ma la demo è un ottimo antipasto.

Lil' Guardsman

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Hilltop Studios

: Hilltop Studios Publisher : Versus Evil

: Versus Evil Uscita : 2023

: 2023 Vedi la demo

Prendete la serietà e le riflessioni che lasciavano addosso un certo senso di disagio che avete vissuto in Papers, Please e alleggeritele un pochino. Dal mix verrà fuori una cosa molto simile a Lil' Guardsman, videogioco in cui siete una bambina che si improvvisa responsabile di una postazione di guardia all'entrata di un castello fantasy.

Così, elfi, goblin e altri personaggi improbabili dovranno farsi vidimare i documenti dalla nostra pittoresca protagonista: ne nasceranno mini-giochi e un'avventura che non si prende troppo sul serio e, anzi, ha spesso dei momenti volutamente comici.

Come sempre, sentitevi liberi di segnalare altre demo di giochi particolarmente interessanti che potreste aver adocchiato. Ricordiamo che lo Steam Next Fest durerà dal 19 al 26 giugno prossimo, fino alle ore 19.00 italiane. Alle 19.01 del 26 giugno, insomma, la maggior parte di queste demo non sarà più disponibile.