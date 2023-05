Prime Gaming, annunciati i 13 nuovi giochi gratis di giugno 2023

Amazon ha appena annunciato tutti i nuovi giochi gratis che saranno scaricabili nei prossimi weekend di giugno: Prime Gaming metterà a disposizione di tutti gli abbonati ben 13 nuovi omaggi, distribuiti come sempre a cadenza settimanale.

Il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), come ormai i fan sapranno, offre infatti tanti vantaggi dedicati anche ai videogiocatori grazie a Prime Gaming, inclusi nuovi giochi gratis.

Dopo aver pubblicato ufficialmente gli ultimi titoli scaricabili per il mese di maggio, già disponibili per il download, è arrivato dunque il momento di scoprire quali saranno i 13 titoli scaricabili a giugno 2023.

Di seguito vi proporremo dunque la lista completa di giochi gratis in arrivo su Prime Gaming svelati dal blog ufficiale, con le rispettive date di uscita italiane:

Prime Gaming: giochi gratis di giugno 2023

Sengoku 2 — 2 giugno

— 2 giugno Mutation Nation — 2 giugno

— 2 giugno Soccer Brawl — 9 giugno

— 9 giugno Over Top — 9 giugno

— 9 giugno The Super Spy — 16 giugno

— 16 giugno Top Hunter — 16 giugno

— 16 giugno SteamWorld Dig 2 — 16 giugno

— 16 giugno Neverwinter Nights: Enhanced Edition — 23 giugno

— 23 giugno Autonauts — 23 giugno

— 23 giugno Revita — 23 giugno

— 23 giugno Roguebook — 30 giugno

— 30 giugno Once Upon a Jester — 30 giugno

— 30 giugno Gems of Destiny: Homeless Dwarf — 30 giugno

Tutti i giochi in lista richiederanno esclusivamente l'Amazon Games App per il download, con l'unica eccezione di Gems of Destiny Homeless Dwarf, ultimo titolo in regalo il cui codice andrà riscattato su Legacy Games.

Si preannuncia dunque un altro mese molto interessante per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming: continueremo come sempre a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità e la relativa disponibilità dei download.

Ricordiamo che questa settimana sono arrivati tanti nuovi regali a sorpresa: in aggiunta ai titoli già annunciati, Amazon ha infatti messo a disposizione altri 8 giochi gratis, portando così il totale mensile a ben 23 omaggi.

Come sempre, Prime Gaming metterà a disposizione anche numerosi vantaggi sui videogiochi più popolari: un esempio che vogliamo segnalarvi è un pacchetto per il nuovissimo Honkai Star Rail, che vi permetterà di avere Stellar Jade gratuite e alcune utili risorse.