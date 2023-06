Prime Gaming, disponibili 4 nuovi giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis settimanali di Prime Gaming: la promozione di Amazon ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti ben 4 titoli in omaggio riscattabili.

Ricordiamo che Prime Gaming è uno dei numerosi vantaggi offerti nell'omonimo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) e riservato ai giocatori, dato che non troverete soltanto giochi gratuiti in aggiornamento ogni settimana, ma anche numerosi vantaggi per i vostri titoli preferiti.

Advertisement

Proprio come già avvenuto nelle scorse settimane, anche l'ultimo aggiornamento ha introdotto due nuove classiche perle del catalogo di SNK, ma questa settimana troverete anche altri due titoli inediti, dandovi così accesso a 4 nuovi giochi gratuiti.

Dal catalogo SNK potrete riscoprire da adesso Top Hunter Roddy & Cathy e The Super Spy, mentre come nuovi giochi Amazon Prime Gaming ha deciso di offrire anche Neverwinter Nights Enhanced Edition e SteamWorld Dig 2.

Neverwinter Nights era stato inizialmente annunciato per la prossima settimana, ma Prime Gaming ha deciso di fare un regalo a sorpresa agli utenti, anticipando la release gratuita di ben 7 giorni.

Tutti i titoli gratuiti potranno essere scaricati attraverso l'apposita Amazon Games App, con l'unica eccezione proprio di Neverwinter Nights Enhanced Edition, per il quale sarà richiesto un account iscritto allo store GOG.com.

Potete riscattare subito i vostri nuovi omaggi settimanali accedendo alla seguente pagina ufficiale, per poi fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e sugli appositi pulsanti "Riscatta", seguendo le istruzioni dove necessario.

Come di consueto, per i titoli di casa SNK avrete tempo entro la fine dell'anno per procedere con il riscatto, mentre Neverwinter Nights e SteamWorld Dig 2 resteranno disponibili per altri 33 giorni.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, vi segnaliamo che anche su Epic Games Store è disponibile una doppietta molto interessante.