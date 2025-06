Dopo oltre un decennio di attesa, Grand Theft Auto 6 si avvicina finalmente alla luce del sole.

Ma dietro le quinte, il cammino verso il prossimo capitolo dell’epopea criminale di Rockstar Games è stato tutt’altro che lineare, dopo che già si vocifera di problemi nello sviluppo.

A rivelarlo è un ex dipendente della compagnia e ex caporedattore di Rockstar Magazine, che ha svelato come ben tre versioni della sceneggiatura del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) siano state scartate prima di arrivare a quella definitiva con protagonisti Lucia e Jason.

Stando a quanto riportato, lo sviluppo di GTA 6 è iniziato nel 2014, poco dopo l’enorme successo di Grand Theft Auto 5. La prima bozza della storia fu affidata a Dan Houser, storico sceneggiatore e co-fondatore di Rockstar Games, noto per la sua abilità nel creare narrazioni mature, ciniche e provocatorie.

Questa prima versione, che avrebbe dovuto replicare la formula vincente del trio di protagonisti di GTA 5, includeva un ex poliziotto di Vice City, incorruttibile ma spinto al crimine per salvare il figlio, il figlio stesso travolto dalla criminalità organizzata e il braccio destro di un potente signore della droga colombiano.

Tuttavia, il tono della trama fu giudicato “troppo oscuro” sia da Rockstar stessa che da Take-Two, la casa madre. Secondo le fonti, questa prima sceneggiatura, pur essendo ambiziosa, non soddisfaceva le aspettative commerciali e rischiava di allontanare una fetta di pubblico.

La seconda versione della storia, sviluppata poco dopo, cambiava drasticamente rotta: si concentrava su un soldato afroamericano appena uscito di prigione, in una trama meno cupa e più personale. Ma anche questa idea sopravvisse solo pochi mesi.

Nel 2019, una terza iterazione fu presa in considerazione, ma anch’essa non superò l’esame interno. Questo continuo susseguirsi di cancellazioni portò Rockstar a interrompere momentaneamente lo sviluppo narrativo, una pausa resa ancora più significativa dalla partenza di Houser nel 2020.

Fu proprio dopo l’uscita di scena di Houser che prese forma la versione definitiva della storia di GTA 6, che ha per protagonisti Lucia e Jason, un duo ispirato alla celebre coppia criminale Bonnie & Clyde.

Il fatto che ci siano volute quattro versioni della storia e più di dieci anni di gestazione dimostra quanto Rockstar sia ossessionata dal perfezionismo. Con un budget di sviluppo che, secondo alcune fonti, supera il miliardo di dollari, GTA 6 è già uno dei progetti più ambiziosi della storia del videogioco.

Se i risultati saranno all’altezza delle aspettative, lo scopriremo nel 2026. Ma una cosa è certa: GTA 6 non sarà solo un gioco, sarà un evento culturale.