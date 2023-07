È finalmente arrivato il tanto atteso Prime Day! Questo evento di shopping online di enorme portata, organizzato da uno dei giganti dell'e-commerce, è l'occasione ideale per acquistare quei dispositivi tecnologici che avete sempre desiderato, come gli SSD per PS5. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte in assoluto su questi dispositivi, imperdibili per qualità e convenienza, tra cui trovate alcuni modelli di brand di prim'ordine come Samsung, WD, Corsair, Sabrent e altri ancora.

Tra i prodotti imperdibili, dobbiamo citare i modelli Samsung 980 Pro, che offrono velocità di lettura sequenziale fino a 7000MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 5000MB/s, grazie all'impiego della tecnologia PCIe 4.0 NVMe. La serie Samsung 980 Pro dispone di un controller termico avanzato con nickel e un dissipatore che aiutano a gestire il calore, mantenendo prestazioni eccellenti anche durante l'uso intensivo. Inoltre, la durata di queste unità SSD è assicurata da Samsung, grazie alla tecnologia V-NAND e al firmware proprietario ottimizzato.

Ottimi anche i Seagate Firecuda 530 che, con chip di memoria protetti e raffreddati da un dissipatore di calore in alluminio anodizzato grigio canna di fucile e una velocità di trasferimento fino a 7.300 MB/s, costituisce la scelta ideale per configurazioni compatte, oltre che essere perfetto per PS5.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Prime Day: le migliori offerte sugli SSD per PS5