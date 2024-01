Prima di Abby, Kaitlyn Dever ha partecipato a un altro progetto Naughty Dog

Kaitlyn Dever vestirà i panni di Abby nella seconda stagione di The Last of Us, andando così ad affiancare Pedro Pascal e Bella Ramsey.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon).

La notizia del suo ingaggio è stata presa con discreto entusiasmo dai fan, i quali attendevano la conferma del ruolo di Abby ormai da mesi.

Ora, come riportato anche da FandomWire, è emerso che non è la prima volta che Kaitlyn Dever partecipa a un progetto legato a un marchio Naughty Dog.

Dever, che negli ultimi due anni ha visto crescere la sua stella a Hollywood, aveva lavorato per la prima volta con lo studio di videogiochi nel 2016.

Mentre la ragazza era ancora protagonista della sitcom di successo Last Man Standing, ha lavorato con Naughty Dog al gioco del 2016 Uncharted 4: A Thief's End: attenzione, da ora seguono spoiler sul gioco.

Il quarto capitolo della serie vede Dever interpretare Cassie Drake, la figlia di Nathan Drake. Kaitlyn ha infatti fornito la voce e il motion capture per il personaggio.

Pertanto, si può solo sperare che la seconda collaborazione tra Dever e Naughty Dog abbia lo stesso successo di Uncharted 4, portando The Last of Us a nuove vette.

Lo scopriremo non appena la nuova stagione dello show vedrà la luce, presumibilmente nel 2025.

Del resto, la scelta di sembra aver convinto tutti i fan, inclusa Laura Bailey, la voce di Abby nel videogioco sviluppato da Naughty Dog.

Abby a parte, un potenziale spin-off di The Last of Us HBO su Bill e Frank sembra essere stato accolto negativamente dai fan su Internet.

Per concludere, ricordiamo che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il mese prossimo, tanto che Bella Ramsey (interprete di Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.