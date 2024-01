The Last of Us Stagione 2, anche la "vera" Abby è contenta del casting di Kaitlyn Dever

La notizia era nell'aria da diverso tempo, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Naughty Dog e HBO: la Stagione 2 di The Last of Us vedrà in Abby una delle sue figure centrali, e per interpretarla è stata scelta l'attrice Kaitlyn Dever.

Un reveal che ha di fatto confermato le indiscrezioni arrivate lo scorso anno: la star è nota soprattutto per i suoi ruoli nelle serie TV Unbelievable e Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, ma a conquistare Craig Mazin e Neil Druckmann sarebbe stata anche la sua recente interpretazione nel film Nessuno ti salverà.

Advertisement

Come i fan ben sapranno, Abby è una figura centrale per lo svolgimento della trama di The Last of Us Part 2 (potete prenotare la versione Remastered su Amazon), coprendo un ruolo di protagonista insieme a Ellie, seppur con punti di vista ben diversi.

Una scelta dunque molto importante da fare per il casting, ma che sembra aver convinto tutti i fan, inclusa Laura Bailey, la voce di Abby nel videogioco sviluppato da Naughty Dog.

Pochi istanti dopo l'annuncio ufficiale, Laura Bailey si è infatti diretta subito sui social per fare le congratulazioni a Kaitlyn Dever per il ruolo, proponendosi poi scherzosamente di allenarsi insieme a lei:

«Complimenti enormi, Kaitlyn! Sono emozionata di vedere l'evoluzione di Abby con la tua performance! Fammi sapere se vuoi una compagna di allenamento».

Il riferimento è naturalmente tutto per i possenti muscoli di Abby nel videogioco, richiedendo con molta probabilità non pochi sforzi per l'attrice.

Non ci resta che attendere di vedere la Dever in azione durante le riprese, per scoprire come sarà reso il suo personaggio all'interno della Stagione 2 di The Last of Us: vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

A tal proposito, vogliamo chiudere l'articolo segnalandovi una piccola curiosità: la stessa Laura Bailey è già apparsa nel finale della prima stagione, riprendendo un piccolo ruolo che aveva interpretato nell'omonimo videogioco.