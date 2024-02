Tutti i Pokémon già confermati in Leggende Pokémon Z-A

L'annuncio più importante dello scorso Pokémon Presents si è visto alla fine ed è stato probabilmente ben diverso da ciò che molti fan si aspettavano: Game Freak ha infatti confermato di essere al lavoro su Leggende Pokémon Z-A, nuovo capitolo che esplorerà le origini di Kalos e, in particolar modo, della costruzione di Luminopoli.

Proprio come già accaduto in Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon) sarà dunque approfondita la storia di una delle regioni principali della serie, anche se questa volta il tutto dovrebbe affrontare un contesto storico più moderno.

Il primo trailer di Leggende Pokémon Z-A non ha mostrato purtroppo alcun gameplay, ma ci ha permesso di vedere le sagome di diversi mostriciattoli tascabili, di fatto confermando già i primi Pokémon che potremo catturare nel corso dell'avventura.

Dexerto ha già analizzato approfonditamente il trailer svelando tutti i mostri tascabili già confermati nell'ultimo capitolo della serie: vi riproponiamo la lista completa qui di seguito, in ordine numerico in base al Pokédex nazionale.

Leggende Pokémon Z-A: tutti i Pokémon confermati

Arbok

Pikachu

Bellsprout

Onix

Staryu

Pinsir

Gyarados

Eevee

Dragonair

Heracross

Mantine

Hippopotas

Sandile

Krookodile

Emolga

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Litleo

Pyroar

Flabébé

Gogoat

Furfrou

Espurr

Aegislash

Sylveon

Hawlucha

Klefki

Noibat

Noivern

Nel trailer ci sono anche altre sagome di Pokémon non presenti in questa lista, ma non avendoli visti più da vicino restano alcuni dubbi.

Potrebbero infatti essere stati svelati Ariados, Yanma, Pangoro, Pyroar, Mudsdale e Tyranitar. Non avendone però una certezza esatta, li abbiamo esclusi dalla lista.

Occorre inoltre ricordare che il titolo del gioco implica fortemente il ritorno di Zygarde, che con buona probabilità sarà il leggendario protagonista di questa avventura. In un certo senso, dovrebbe essere il "Pokémon Z" che molti fan si aspettavano nella sesta generazione.

Ricordiamo inoltre che tutte le pre-evoluzioni e le rispettive evoluzioni dei Pokémon presenti nella lista dovrebbero con molta probabilità fare il loro ritorno, anche se non sono state tecnicamente confermate.

Dalla lista emerge comunque un dato interessante: la maggior parte dei Pokémon già svelati appartiene alla sesta generazione. Una statistica che probabilmente non sorprenderà i fan storici, considerando che il gioco è ambientato proprio nella regione di Kalos, ma che valeva la pena di sottolineare.

Il finale del trailer ci ha anche confermato che torneranno le mega evoluzioni, ma resta da capire se saranno effettivamente introdotte nuove forme o se ci sarà un semplice ritorno delle varianti già conosciute.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti, ricordandovi che l'uscita di Leggende Pokémon Z-A è attesa per il 2025 in esclusiva su Nintendo Switch.