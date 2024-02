Leggende Pokémon Z-A è la novità chiave del Pokémon Presents

The Pokémon Company ha appena tenuto il primo evento Pokémon Presents del 2024, durato quasi 13 minuti con notizie e informazioni sul futuro del franchise.

Oggi segna anche l'anniversario di Pokémon Rosso e Verde, usciti in Giappone proprio il 27 febbraio. Per celebrare la cosa in Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), i giocatori avranno la possibilità di fare un raid di tera in cui potranno catturare una delle tre evoluzioni finali degli starter della Gen 1.

L'evento inizia per la precisione domani, 28 febbraio, con l'evento Mighty Venusaur e terminerà il 5 marzo. L'evento successivo inizierà il 6 marzo e i giocatori potranno catturare un Blastoise fino al 12 marzo.

Il 13 marzo inizieranno i raid tera per catturare un potente Charizard, che si concluderanno il 17 marzo.

Ma non solo: se state cercando un altro modo per giocare ai Pokémon sul vostro telefono e siete anche fan del gioco di carte allenamento Pokémon ufficiale, durante la presentazione di oggi è stato presentato Pokémon Pocket.

Questo gioco vi permetterà di collezionare carte Pokémon virtuali e di combattere con i vostri amici. Pokémon Pocket è una collaborazione tra Pokémon Company, Creatures Inc. creatore del gioco di carte Pokémon e DeNA creatore di Masters Ex, e uscirà quest'anno su iOS e Android.

Il gioco è pensato per chi ha familiarità con il Pokémon TCG, oltre che per chi ama i mostri tascabili ma non ha mai giocato.

La cosa più importante tra quelle annunciate nel Pokémon Presents di oggi è però un nuovo gioco Leggende Pokémon previsto il prossimo anno, ossia nel 2025, di cui trovate il teaser trailer ufficiale poco sopra.

Sebbene non sia stato mostrato alcun gameplay di Leggende Pokémon Z-A (questo il titolo ufficiale), diversi indizi dal trailer indicano che il gioco per console Switch sarà ambientato nella regione di Kalos e che torneranno le Mega Evoluzioni. Speriamo quindi di saperne di più a breve.

Insomma, l'evento Pokémon finisce qui, anche se alcuni fan avevano scoperto riferimenti a Pokémon Oro e Argento, conferma che non è mai arrivata.