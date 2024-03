In attesa di Leggende Pokémon Z-A, The Pokémon Company apre un nuovo studio

In vista del nuovo capitolo ufficiale della serie, The Pokémon Company ha deciso di espandersi: proprio nelle scorse ore è infatti arrivata l'ufficialità della nascita di Pokémon Works, una nuova sussidiaria del gruppo dedicato ai mostriciattoli tascabili.

Come riportato da Joe Merrick di Serebii (via VGC), la compagnia è stata ufficialmente registrata una settimana fa, ma il relativo trademark è stato confermato soltanto nelle scorse ore.

Al momento non è chiaro se lavorerà ufficialmente a Leggende Pokémon Z-A o quali saranno le effettive mansioni di questa compagnia, ma sappiamo che risiederà nello stesso edificio che ospita ILCA, lo studio che si occupò dei remake di Pokémon Diamante e Perla.

Vale però la pena di ricordare che ILCA non è di proprietà di The Pokémon Company e che è attualmente più allineato a Bandai Namco, soprattutto dopo aver lavorato allo sviluppo di One Piece Odyssey: potrebbe dunque trattarsi di una coincidenza o di un segnale verso una collaborazione estesa tra le due compagnie su altri progetti a tema Pokémon.

In ogni caso, la nascita di questa sussidiaria testimonia la volontà di The Pokémon Company di, anche se resta come scrivevamo in precedenza da capire in che modo Pokémon Works contribuirà ai prossimi progetti della serie.

Chiaramente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sui prossimi capitoli ufficiali, ricordandovi che al momento l'unico nuovo episodio principale della serie confermato è Leggende Pokémon Z-A, in uscita nel 2025.

Ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto, ultimi capitoli della serie, sono usciti nel 2022: Leggende Pokémon Z-A sarà dunque la prima volta in assoluto che sarà necessario attendere più di 2 anni per un nuovo gioco della serie. Un record che fa ben sperare per i tempi di sviluppo.

In attesa di saperne di più, abbiamo già riepilogato per voi tutti i Pokémon già confermati in Leggende Pokémon Z-A, in base a quanto visto nel primo teaser trailer.