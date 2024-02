PlayStation Studios non sono in competizione con Xbox e Nintendo, spiega un dev

L'animatore di Bend Studio Robert Morrison ha dichiarato che i PlayStation Studios non sono in diretta concorrenza con gli studi Xbox e Nintendo a livello di sviluppatori.

Morrison ha fatto le sue osservazioni alla luce delle recenti polemiche riguardanti il presunto passaggio di Microsoft alle versioni multipiattaforma.

La Casa di Redmond non ha ancora commentato le voci, ma ha promesso un aggiornamento "commerciale" la prossima settimana per affrontare la questione.

Morrison ha twittato (via PlayStation Lifestyle) che gli sviluppatori delle tre grandi sono tutti «guidati dal desiderio interno di creare il miglior lavoro possibile».

Di conseguenza, la mancanza di concorrenza non "abbasserà" la qualità dei giochi di PlayStation Studios.

Mentre alcuni hanno compreso la posizione di Morrison, altri hanno espresso il timore che, in quanto azienda, PlayStation avrà meno incentivi a investire in giochi di alta qualità che distinguano le sue piattaforme, qualora Xbox dovesse diventare multipiattaforma.

I fan temono che, di conseguenza, la produzione first-party di PlayStation ne possa in qualche modo risentire.

Al momento, c'è un grosso punto interrogativo sulla visione di Xbox per il futuro.

È stato reso noto da più parti che l'azienda ha intenzione di rilasciare alcuni dei suoi giochi su più piattaforme per motivi finanziari, ma la portata del suo cambiamento di strategia non è ancora stata stabilita.

Si parla infatti di titoli come Halo, sebbene ovviamente al momento si tratti solo di supposizioni con confermate da alcuna dichiarazione ufficiale o altro.

Senza contare che ulteriori voci hanno indicato una serie di altri franchise - tra cui un altro big come Gears of War - che potrebbero essere inclusi in un potenziale futuro multipiattaforma per Microsoft. Nei prossimi giorni sapremo con più accuratezza.

