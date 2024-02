Halo, anche lui potrebbe sbarcare su «tutte le piattaforme»

Xbox non ha mai dimenticato la serie di Halo, sebbene la serie potrebbe presto andare oltre i confini delle piattaforme Microsoft.

La saga sparatutto (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) ha infatti vissuto alti e bassi, sebbene il franchise sia ancora molto amato.

Ora, dopo che il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty avevano lasciato intendere che Halo non morirà, arrivano ora novità che, se confermate, potrebbero essere epocali.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, un recente annuncio di lavoro presso lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, per un lead game systems designer, cerca un candidato che aiuti a «definire, creare prototipi, validare, iterare ed evolvere i futuri giochi di Halo».

Nello stesso annuncio, tuttavia, si legge anche che 343 vuole qualcuno che «concentri il team di progettazione dei sistemi sul raggiungimento di un'esperienza coesiva e di alta qualità per tutti i giocatori, su tutte le piattaforme».

È probabile che questo significhi "tutte le piattaforme su cui saranno disponibili i futuri giochi di Halo", che si tratti di Xbox Series X, Series S e PC, piuttosto che di Nintendo Switch e PlayStation 5.

Tuttavia, alla luce di quanto accaduto negli ultimi due giorni, si tratta di una frase che potrebbe far sollevare le sopracciglia.

Restiamo comunque in attesa di capire quale sarà il futuro di Halo, soprattutto in seguito ai numerosi licenziamenti adoperati da Microsoft. 343 Industries aveva in ogni caso provato a rassicurare gli animi, sottolineando che «Halo è qui per restare».

Domenica 4 febbraio, alcuni rapporti hanno suggerito che diversi giochi Xbox di alto profilo, tra cui Starfield e Indiana Jones, sarebbero stati rilasciati anche su PS5.

Il boss di Xbox Phil Spencer ha promesso un "aggiornamento commerciale" la prossima settimana.

Senza contare che ulteriori voci hanno indicato una serie di altri franchise - tra cui Gears of War - che potrebbero essere inclusi in un potenziale futuro multipiattaforma per Microsoft.