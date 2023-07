PlayStation Store parla chiaro: Final Fantasy XVI non ha conquistato i fan

Final Fantasy XVI è un titolo a dir poco importante tra i nomi usciti quest'anno, e l'esclusività di PS5 ha rappresentato un ulteriore punto di forza per il progetto che, però, non ha dato i risultati sperati.

Il nuovo capitolo della saga di Square Enix ha avuto anche una ovvia edizione speciale per la console PlayStation (che trovate su Amazon), ma non è servita a fare breccia nel cuore dei giocatori.

I quali non hanno comunque rinunciato a scoprire tutto il possibile di Final Fantasy XVI, tra cui anche dei possibili indizi per un eventuale DLC.

Una possibilità che per altro Square Enix non ha neanche escluso, e Yoshida ha anche fantasticato su quello che potrebbe essere il protagonista di un contenuto aggiuntivo.

Il titolo di Square Enix avrebbe dovuto farsi terra bruciata intorno una volta uscito, ma i dati relativi ai download da PlayStation Store a giugno dicono il contrario.

Nonostante la campagna mediatica, il supporto di PlayStation nella promozione e l'importanza intrinseca del titolo, non è Final Fantasy XVI il videogioco più scaricato a giugno dal PlayStation Store.

Deve cedere il primo posto a Blizzard e a Diablo IV che ha dominato le classifiche dei download in tutto il mondo, staccando di una posizione Final Fantasy XVI.

Ecco la classifica globale dei download per PS5 dal PlayStation Store:

Il ritorno di Diablo è stato quindi più forte del ritorno di Final Fantasy, che su PS5 ha mancato la prima posizione a giugno.

Potrebbe fare sempre in tempo a rimontare, se non fosse per la prima stagione di Diablo IV che arriva tra pochissimo e porterà senz'altro un rinnovato interesse nei possibili nuovi giocatori.

È interessante anche fare il confronto con le classifiche di maggio del PlayStation Store, dai cui dati è possibile vedere quanto il mercato videoludico possa cambiare in un mese.