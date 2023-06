Maggio è stato stellare per PlayStation Store: ecco i giochi più scaricati

Ogni mese PlayStation Store fa un resoconto dei videogiochi più venduti sulla piattaforma digitale, e stavolta i fan di Star Wars hanno un esponente importante in classifica.

Perché proprio Jedi Survivor (che trovate su Amazon per PS5 ovviamente) si è rivelato uno dei titoli più apprezzati.

Anche se al lancio ha dovuto affrontare molti problemi, che su PC sono ancora in fase di risoluzione, la nuova avventura di Cal Kestis ha guadagnato terreno.

Nei giorni degli sconti Days of Play, tra i più interessanti dell'anno che vi consigliamo di seguire, i giochi più scaricati del mese scorso sono interessanti da analizzare.

Come riportato su PlayStation Blog, infatti, c'è una netta differenza tra le classifiche di PlayStation 5 e PlayStation 4.

Ai primi tre posti dei videogiochi più scaricati di maggio su PS5 troviamo infatti il già citato Star Wars Jedi: Survivor, seguito da Grand Theft Auto V e FIFA 23.

I giochi più venduti digitalmente su PS4 sono decisamente diversi, perché sul podio abbiamo Hogwarts Legacy, FIFA 23 e Minecraft.

Tolto l'onnipresente FIFA 23, il podio è decisamente diverso.

Il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter si era rivelato un successo già a pochi giorni dal lancio su console old-gen, e non è una sorpresa che abbia confermato le sue ottime performance.

Per altro, con il fatto che il titolo è attualmente in prova su PlayStation Plus Premium, le sue vendite potrebbero aumentare ancora di più visto che altri giocatori potrebbero essere convinti all'acquisto.

Curiosamente, invece, nessuno di questi giochi fa parte di quella serie di IP che ha reso veramente ricca PlayStation, una lista che è stata svelata di recente.