I fan di Final Fantasy XVI sono convinti di aver scoperto il primo DLC

Final Fantasy XVI è il titolo che molti videogiocatori nel mondo stanno giocando in questo momento, e ovviamente stanno venendo fuori alcune novità come presunti indizi di un primo DLC.

Il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix, che trovate in versione PS5 su Amazon, è uscito da qualche settimana ed è diventato subito il centro delle discussioni globali.

Anche per il fatto che le vendite stanno arrancando, dopo un lancio che era stato in realtà buono ma che Final Fantasy XVI non è riuscito a sostenere.

Tanto che i fan stanno cominciando a paragonare il titolo con il suo predecessore, perché c'è chi lo sta addirittura confrontando con Final Fantasy XV.

Altri fan, invece, stanno cercando di scoprire tutti i segreti del gioco e qualcuno è convinto di aver già trovato degli indizi su un primo DLC.

Contenuto aggiuntivo che ovviamente non è stato annunciato per Final Fantasy XVI, ma questo non ha impedito ai giocatori di dare un senso ad un misterioso cristallo presente nella mappa del mondo.

Questo cristallo, per la precisione:

Come riporta The Gamer, i fan hanno dato un significato al cristallo che appare al largo della costa di Sanbreque.

Visto che tutti i cristalli sono contrassegnati normalmente sulla mappa di Final Fantasy XVI, il fatto che questo non sia segnalato pur essendo simile agli altri ha fatto sorgere il dubbio ai giocatori. Alcuni dei quali pensano possa essere collegato a un futuro DLC non ancora annunciato.

La teoria che prevale in questo momento è che sia un cristallo collegato a Leviathan, l'Eikon mancante del gioco che viene menzionato in maniera casuale durante l'avventura.

Ovviamente non resta che attendere un annuncio ufficiale di qualche tipo, che speriamo arrivi prima che tutte le PS5 con Final Fantasy XVI prendano fuoco.

Nel frattempo Square Enix ha anche lasciato intendere che, tra un titolo e l'altro, potrebbero arrivare anche altri remake e remaster.