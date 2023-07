La Stagione 1 di Diablo IV sta arrivando: ecco quello che dovete sapere

Diablo IV sta per iniziare il suo classico percorso stagionale, con la Stagione 1 che arriverà il prossimo 20 luglio introducendo una serie di novità.

Il ritorno della saga con il quarto capitolo ha segnato anche il ritorno di quel gameplay loop così amato dai fan, di cui fanno parte anche le stagioni.

Un gioco che tutti hanno atteso con grande felicità. Quasi tutti, almeno, perché c'è chi ha paragonato Lilith... al lockdown.

La Stagione 1 di Diablo IV è stata svelata per la prima volta da Blizzard qualche giorno fa, con le prime novità relativi ai contenuti inediti e le modalità di gioco.

In attesa del suo arrivo, Blizzard ci ha voluto fornire una sorta di piccola guida a tutto quello che bisogna sapere della Stagione 1.

Emerge una terribile minaccia

Qualcosa di inquietante si aggira, disturbando l'essenza stessa delle creature di Sanctuarium e creando il caos in tutta la terra. La corruzione ha iniziato a diffondersi, mentre i Mostri Abietti vagano liberamente colpendo anime innocenti. In mezzo a questo tumulto, un nome risuona colpevole: Lilith. Bisognerà collaborare con un nuovo personaggio, Cormond, un ex sacerdote della Cattedrale della Luce che ha intrapreso la missione di trovare la fonte di questi Mostri Abietti, che vagano per la terra alla ricerca di nuove prede, e ucciderli tutti.

Combattere l'infestazione e raccogliere nuovi oggetti

È tempo di prepararsi a vivere un'avventura attraverso le spaventose lande di Sanctuarium, perché i nuovi dungeon della stagione, le Gallerie Abiette, appariranno ovunque e la corruzione si nasconderà sempre nelle loro ombre. Al loro interno c'è l'opportunità di sconfiggere i mostri e strappare i loro cuori per bandire definitivamente le creature. I Mostri Abietti sono dotati di un potere oscuro, e i loro cuori sono uno strumento potente, che può essere sfruttato. È possibile equipaggiare quattro diversi cuori maligni, ognuno con un potere, un bonus e un colore unici. Questi possono essere inseriti in anelli e amuleti, ma bisognerà scegliere bene, perché solo tre possono essere equipaggiati contemporaneamente.

Scatenare la furia sul nuovo boss mondiale

Per porre fine alla corruzione una volta per tutte, bisognerà sconfiggere il nuovo World Boss di Sanctuarium, Varshan il Consumato, che si nasconde nelle profondità delle Gallerie Abiette. Nuove opzioni di gioco aiuteranno i giocatori in questa battaglia, con 6 nuovi oggetti unici e 7 nuovi aspetti leggendari da scoprire, offrendo nuove opportunità di creare build uniche che potenziano i punti di forza di ogni giocatore.

Lo stile abietto

Le stagioni introducono un'avvincente via per la personalizzazione del personaggio e la progressione del potere, mentre si affrontano le sfide dell’end game. I giocatori potranno percorrere più capitoli e sbloccare incredibili ricompense attraverso un sistema di obiettivi molto ricco. Completando ogni capitolo si guadagnano favori che consentono la progressione nel Battle Pass. È possibile accumulare favori giocando normalmente oppure utilizzando i tier skip, così da avanzare nei livelli del Battle Pass.

Iniziare un nuovo personaggio non significa ricominciare da zero: si può portare con sé la fama già guadagnata, acquisita grazie all'esplorazione della mappa e ai benefici concessi dagli Altari di Lilith. Per chi ha sbloccato una cavalcatura, questa sarà prontamente disponibile per il nuovo personaggio. Alla fine di ogni stagione, tutti i personaggi verranno trasferiti nel Regno Eterno, garantendo l'accesso permanente ai nuovi valorosi eroi.

Combattere con il proprio ritmo

Il Battle Pass offre un free tier che consente a tutti di accelerare i progressi con i potenziamenti stagionali. Per chi cerca ricompense ancora maggiori, il paid tier dà accesso a cosmetici esclusivi del Battle Pass che incarnano l'essenza dei Mostri Abietti. È tempo di prepararsi per un viaggio pericoloso, con nuove e affascinanti armature, brandendo potenti armi e cavalcando maestose cavalcature, tutte ispirate alle forze oscure che si celano dentro di noi.

I giocatori dovranno prepararsi perché i Mostri Abietti sono in agguato nelle profondità di Sanctuarium. Bisognerà rafforzare la propria determinazione, radunare gli alleati e avventurarsi nel cuore delle tenebre. Il destino di Sanctuarium poggia sulle spalle dei giocatori e solo grazie alla loro incrollabile determinazione si potranno liberare i reami dalla morsa della corruzione.

La Stagione 1 di Diablo IV sarà disponibile su PC tramite Battle.net, Xbox e PlayStation il 20 luglio.ù

Una stagione che arriva al momento giusto, perché qualche giorno fa è finita anche la caccia all'ultimo oggetto raro del gioco.



Ma, se vi siete stancati di giocare al titolo Blizzard, sappiate che lo stesso studio di sviluppo non vi biasima, anzi.