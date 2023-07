Final Fantasy XVI potrebbe avere davvero un DLC: «ci stiamo pensando»

Final Fantasy XVI è stato concepito per essere un'avventura completa, tanto che Square Enix ha puntato anche su questo aspetto in fase promozionale. Ma il fascino dei DLC è innegabile, evidentemente.

Il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix, che trovate in versione PS5 su Amazon, ha fatto parlare di recente di sé proprio per degli eventuali contenuti aggiuntivi.

Advertisement

Alcuni fan sono infatti convinti di aver scoperto un indizio relativo ad un possibile DLC non ancora annunciato, relativamente ad un elemento della mappa che non è stato approfondito nella storia.

E quello che sembrava un semplice volo pindarico dei fan ora trova un proseguimento da parte di Naoki Yoshida, che recentemente ha parlato proprio di eventuali contenuti aggiuntivi di Final Fantasy XVI.

In una recente intervista (tramite Gamingbolt), il producer del titolo ha risposto ad una domanda relativa ai potenziali DLC che potrebbero essere creati per Final Fantasy XVI.

«Iniziando a lavorare a Final Fantasy XVI, l'unica cosa che volevamo creare era una storia completa», dichiara Yoshida, «qualcosa che puoi goderti dall'inizio alla fine al 100% senza alcun DLC, e penso che siamo stati in grado di farlo.»

Ma ad alcune settimane dall'uscita, con le vendite che per altro non stanno andando in maniera esaltante, Yoshida ha aggiunto che Square Enix è a conoscenza della volontà dei fan di avere altri contenuti del gioco:

«Stiamo ricevendo feedback dai giocatori che hanno giocato al gioco e molti giocatori vogliono vedere di più, e lo sappiamo e lo capiamo. Da parte nostra ne prendiamo atto e stiamo pensando alle nostre opzioni per andare avanti. Quindi, si spera, nel prossimo futuro, che potremmo avere qualcosa da poter dare a tutti voi.»

Vedremo se ci saranno davvero dei DLC di Final Fantasy XVI alla fine, e se anche questi manderanno a fuoco le PlayStation 5.

Per altre notizie sulla saga, recentemente è venuto fuori che la fantasia finale si sarebbe potuta chiamare in un altro modo e neanche bellissimo.