PlayStation Showcase, c'è un possibile conto alla rovescia

Quando si parla sempre più frequentemente di un PlayStation Showcase è lecito aspettarsi prima o poi un annuncio, ma stavolta potrebbe essere arrivato una sorta di conto alla rovescia grazie... a un'esclusiva.

Come riporta dealabs, il portale in cui milita l'insider billbil-kun che anticipa puntualmente con grande precisione molte cose tra cui i giochi gratis di PlayStation Plus, potrebbe arrivare a breve un annuncio.

Secondo l'insider, lo studio Team Asobi sta preparando un nuovo gioco dell'universo di Astro, che dovrebbe chiamarsi semplicemente "Astro Bot".

Il gioco sembra abbia delle parti giocabili in un ambiente situato nel cuore di un deserto. Uno dei nuovi personaggi di questo gioco sarebbe una volpe fennec sotto forma di robot che condivide alcune somiglianze con Astro.

Il titolo, contrariamente alle ultime iterazioni (che trovate su Amazon), sarà un videogioco in uscita su PlayStation 5 e non su PlayStation VR 2.

L'annuncio di Astro Bot sarebbe in arrivo entro 15 giorni, e quale occasione migliore per svelare un'esclusiva PlayStation (con tanto di data di uscita) se non un PlayStation Showcase?

E a questo punto non ci resta che aspettare un annuncio definitivo, visto che è da un mese che si parla periodicamente del presunto evento.

All'inizio del mese sembrava che fosse una questione di momenti, perché Jeff Grubb era convinto che Sony avrebbe annunciato un PlayStation Showcase da un momento all'altro.

Momento che non è arrivato, ovviamente, ma questo non ha impedito alle indiscrezioni di imperversare nelle settimane successive.

Sony stessa aveva lasciato intendere che ci sarebbe stato un evento basato sul "futuro di PlayStation", ma alla fine si è rivelato essere l'evento in cui abbiamo scoperto come potrebbe essere il controller futuristico di una PlayStation tra 10 anni.

In questo bailamme di indiscrezioni è anche spuntata una data per il PlayStation Showcase, vedremo se sarà confermata prima o poi.