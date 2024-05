Sony potrebbe aver confermato il nuovo PlayStation Showcase

Pochi istanti fa PlayStation ha comunicato di aver preso la decisione finale su chi sostituirà l'ex presidente Jim Ryan, scegliendo di dividere il suo ruolo in due e assegnando conseguentemente due nuovi CEO.

Ma in contemporanea a questo annuncio è arrivato un dettaglio che rischiava di passare inosservato: Sony potrebbe infatti aver implicitamente "confermato" l'arrivo di un nuovo PlayStation Showcase a maggio.

Advertisement

Si chiacchiera da tempo dell'arrivo di un nuovo evento dedicato nel corso di questo mese, che potrebbe vedere tra i suoi protagonisti Silent Hill 2 Remake e perfino il possibile nono capitolo di Resident Evil, ma non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo.

Tuttavia, TheGamer fa notare un dettaglio curioso nel messaggio pubblicato da Hiroki Totoki per comunicare la notizia dei suoi successori, in cui si parla di nuovi aggiornamenti previsti nel corso del mese:

«Entro la fine del mese scoprirete di più sulla visione a lungo termine di Sony Group e sul ruolo essenziale che ricoprirà SIE in questa visione».

Sebbene ovviamente si riferisca più che altro a una probabile riunione interna, l'insider DuskGolem sottolinea che queste ricorrenze sono spesso coincise proprio con eventi per il pubblico, sfruttando l'occasione per annunciare definitivamente nuovi giochi in arrivo su PS5 (trovate la console in sconto su Amazon).

Insomma, se queste supposizioni fossero confermate, nelle prossime settimane potrebbe essere svelato un nuovo PlayStation Showcase, che molti insider sostenevano essere previsto per questo mese già da molte settimane.

Ovviamente, in assenza di ulteriori dettagli ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In ogni caso, dato che viene menzionato il ruolo importante di Sony Interactive Entertainment, dovremmo comunque essere in grado di apprendere novità importanti sulle prossime uscite.

L'importante sarà sempre mantenere un adeguato livello di aspettative: Hiroki Totoki aveva già anticipato che durante il 2024 non avremmo visto alcun ritorno di IP importanti di PlayStation. Ma questo non significa che non usciranno più esclusive.