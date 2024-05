PlayStation Showcase, forse ci siamo: spunta una data

Nelle scorse settimane numerose fonti e insider hanno segnalato un probabile evento PlayStation che dovrebbe svolgersi nel corso di questo mese, ma nonostante con la giornata odierna siamo arrivati al 22 maggio non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale.

Una piccola conferma su questo presunto evento sembrava già arrivata addirittura dalla stessa Sony, che a margine dell'annuncio dei nuovi CEO PlayStation aveva anticipato che avremmo scoperto le novità di SIE proprio questo mese.

Il messaggio era inteso da un punto di vista aziendale e non svelava necessariamente un evento, ma spesso nel passato le due circostanze sono coincise: inoltre, è chiaro che il futuro di SIE dipende anche dai videogiochi in uscita su PS5 (la trovate in offerta su Amazon), motivo per cui in molti si aspettano un annuncio ufficiale nelle prossime ore.

E l'annuncio potrebbe davvero essere imminente: come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, il noto insider Shpeshal Nick ha infatti svelato sul proprio profilo X di aver sentito parlare del 28 maggio come data scelta per il prossimo evento PlayStation.

Potrebbe esserci qualche differenza in base ai fusi orari dei diversi paesi — in altre parole, alla fine la data potrebbe essere il 27 o il 29 — ma l'insider sembra certo che si svolgerà una presentazione nella settimana finale del mese.

L'unica cosa di cui non pare certo è se si chiamerà davvero "PlayStation Showcase" o se sarà utilizzata una denominazione diversa, ma dovremmo comunque poterci aspettare tante novità in arrivo su PS5.

A questo punto non ci resta che incrociare le dita e attendere ulteriori eventuali comunicazioni da Sony: nel frattempo, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per eventuali novità future.

Tra i probabili protagonisti di questo evento dovrebbe esserci anche il remake di Silent Hill 2, ma c'è anche qualche flebile speranza di poter assistere a un annuncio di Resident Evil 9.