Il PlayStation Showcase è vicino: «potrebbe accadere da un momento all'altro»

Secondo il giornalista e insider Jeff Grubb, un nuovo evento PlayStation sarebbe in arrivo a maggio, prima di quanto possiamo immaginare.

Il remake di Silent Hill 2 (potete prenotarlo su Amazon) dovrebbe essere al centro dell'evento, ma questo già lo sapevamo.

Advertisement

Grubb ha poi chiarito sul suo profilo social che la potenziale comparsa di Silent Hill 2 non significa che sarà l'unico protagonista dell'evento, né che a tutti gli effetti può essere considerata come confermata.

Ora, come riportato anche da Wccftech, Grubb ha rincarato la dose, ribadendo che il prossimo PlayStation Showcase si terrà a maggio, e quindi tra non molto.

Secondo il noto giornalista e insider Jeff Grubb, il presunto PlayStation Showcase si terrà ancora questo mese.

«A quanto pare, il PlayStation Showcase si terrà ancora questo mese», ha dichiarato Grubb.

«Ma se sarà la prossima settimana o quella successiva, onestamente non lo so. Potrebbe essere la fine del mese, ma non mi sorprenderà che sia davvero la prossima settimana, potrebbe accadere da un momento all'altro», ha concluso.

Il mese scorso, anche l'utente di ResetEra “John Harker” ha parlato di un evento previsto per questo mese e ha fatto riferimento a un suo post del gennaio di quest'anno.

Ma non solo: nel 2023 Sony ha trasmesso uno showcase dedicato alle sue novità proprio a maggio, durante il quale Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac e Marathon di Bungie l'hanno fatta da padrone.

Sarà interessante scoprire quindi cosa mostrerà Sony e quando, sebbene qualcuno avrebbe già le sue idee al riguardo: vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni, magari ufficiali, da parte della compagnia nipponica.

Parlando sempre di eventi, pochi giorni fa è stato confermato che il prossimo Xbox Games Showcase di quest'anno sarà trasmesso in livestreaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana: ecco i dettagli.