PlayStation Portal sta già facendo la gioia dei bagarini, ovviamente

PlayStation Portal è il gadget con cui Sony vuole dare una bella spinta al Natale di PlayStation e, stando alle vendite e al successo dell'hardware, sembra che il compito sia stato svolto completamente.

PlayStation Portal è già sold-out da un po', tanto che su Amazon si trovano giusto i gadget e gli accessori adatti all'hardware di Sony.

Perché con buona pace di chi ha qualcosa da ridire sulla strana operazione di PlayStation, Portal è andata esaurita già nelle prime ore dall'annuncio attraverso i canali di vendita diretta di Sony.

È paradossale, per altro, che PlayStation Portal è stata progettata in maniera molto lucida per non generare profitti reali, ma che potrebbero comunque arrivare visto l'andazzo.

Come riporta VGC, infatti, l'hardware è stato vendutissimo e adesso, come da tradizione, stanno arrivando anche i bagarini.

Gli scalper hanno già iniziato a vendere PlayStation Portal a prezzi gonfiati, come potete verificare voi stessi dando un'occhiata a piattaforme come eBay.

La periferica non è infatti disponibile neanche nello store PlayStation Direct, che in questi giorni sta avvertendo gli utenti di provare a tornare dal 22 novembre, quando le scorte potrebbero essere rifornite.

Quindi, al momento c'è chi sta vendendo PlayStation Portal anche al doppio del prezzo e, vista la richiesta iniziale che c'è stata, è probabile che riescano anche facilmente a venderla.

Vi ricordiamo che il prezzo ufficiale dell'hardware è €219.99, mentre la release è stata fissata per il 15 novembre scorso. A questo punto vedremo se Sony riuscirà a rimpinguare le scorte, evitando il flashback dei primi tempi di PS5 post-lancio.

PlayStation Portal sarà sicuramente un grande successo anche sotto le feste e, sebbene per Sony non ci sia nessuna competizione, potrebbe strizzare l'occhio a chi cerca un'alternativa a Nintendo Switch, pur non essendo una console portatile in senso stretto.