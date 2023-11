PlayStation Portal non è stata progettata per ottenere profitti, afferma Sony

PlayStation Portal è il nuovo accessorio per PS5 con un design simile a Nintendo Switch, ma secondo Sony non è stata progettata per generare veri e propri profitti.

Una proposta che può essere interessante per i giocatori che preferiscono un gaming più portabile.

E che ha anche ovviamente attirato anche paragoni con Nintendo Switch per via del suo design e per la stessa idea di portarsi dietro i giochi quando non si è in casa.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Experience di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato che PlayStation Portal è stato progettato per aumentare il tempo di engagement di PS5 e non è stato concepito come un prodotto a scopo di lucro.

Si è parlato molto dell'uso limitato di PS Portal come dispositivo per il gioco a distanza, ma Sony afferma che è proprio per questo che è stato pensato.

Parlando con il sito giapponese AV Watch, Nishino ha ammesso che Portal risponde a un'esigenza molto specifica di una determinata fascia di persone.

Finché aumenterà il tempo di gioco di quella fascia, PS Portal sarà considerato un successo.

«Più che la redditività, vogliamo aumentare il tempo di gioco con la PS5», ha detto Nishino. «Se si può giocare ovunque, credo che alcune persone passeranno sicuramente più tempo a giocare».

Sony non ha nascosto che PS Portal è stato progettato per coloro che non possono o non vogliono stare davanti a uno schermo televisivo ogni volta che vogliono giocare a un videogioco.

Il dispositivo è destinato a consentire ai giocatori di connettersi alla propria PS5 per giocare senza la necessità di trovarsi in un luogo specifico. Non è per tutti, quindi, e Sony lo ha riconosciuto.

Sebbene fossero arrivate molte critiche dopo l'annuncio, anche l'entusiasmo di buona parte dei giocatori sembra essere particolarmente elevato, a giudicare dal sold-out registrato in Giappone.

Se volete essere sicuri di avere una connessione adeguata per sfruttare al meglio PlayStation Portal, scopritela nel nostro video unboxing.