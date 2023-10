PlayStation Portal non deve competere con Switch, per Sony

L'annuncio di PlayStation Portal ha fatto discutere non poco fan e addetti ai lavori, ma l'accessorio che permetterà di utilizzare i giochi delle vostre console PlayStation 5 in portabilità è ormai in arrivo.

Ricordiamo che si tratta di un dispositivo che si collegherà alla vostra console direttamente con la rete Wi-Fi, riproducendo i vostri videogiochi PS5 e PS4 preferiti con un risoluzione 1080p a 60fps.

Una proposta che può essere interessante per i giocatori che preferiscono un gaming più portabile (potete prenotarlo su Amazon), ma che ha anche inevitabilmente attirato i paragoni con Nintendo Switch per via del suo design e per la stessa idea di portarsi dietro i giochi quando non si è più davanti alla console.

In realtà, si tratta di prodotti completamente diversi ed è ciò che ha ribadito la stessa Sony in un'intervista rilasciata alla BBC, in cui spiega che PlayStation Portal non deve essere paragonato né a Switch e nemmeno a Steam Deck o periferiche affini.

Portal risponde infatti a una fascia di giocatori totalmente diversa e richiede necessariamente l'acquisto di una PS5 per poter funzionare: non è dunque simile alle altre console portatili, che non richiedono ulteriori acquisti.

«È una proposta differente ed è in realtà solo qualcosa di unico per gli utenti PlayStation».

La proposta di PlayStation Portal è interessante per il semplice motivo che non richiede necessariamente la connessione alla stessa rete Wi-Fi di PS5: l'importante è che sia connessa a una rete wireless, anche fuori casa, con abbastanza velocità.

Il tutto dunque offrirà una sessione di gioco in cloud ad elevate risoluzioni, per non rinunciare mai ai vostri giochi preferiti: non ci resta che attendere il 15 novembre per poterla provare con mano.

Se volete essere sicuri di avere una connessione adeguata per sfruttare al meglio PlayStation Portal, vi lasciamo ai requisiti consigliati da Sony nella nostra notizia dedicata.

Sebbene fossero arrivate molte critiche dopo l'annuncio, anche l'entusiasmo di buona parte dei giocatori sembra essere particolarmente elevato, a giudicare dal sold-out registrato in Giappone.