PlayStation Portal, molti l'hanno criticata, ma intanto è sold-out

Sony ha da poco fissato la data di lancio del suo PlayStation Portal, il device per il gioco remoto da PS5, ma da oggi sono finalmente disponibili i preordini.

Il PlayStation Portal remote player uscirà in mercati selezionati il 15 novembre 2023 ed è ora disponibile per il pre-order anche su Amazon Italia.

Dopo l'annuncio di qualche settimane fa, è arrivato il momento di prepararsi alla nuova piattaforma da gioco pensata per il gioco remoto da PS5, inizialmente attesa per un generico «entro al fine dell'anno» e che ora arriverà ufficialmente sugli scaffali il prossimo 15 novembre.

Ora, come riportato anche da PSU, nonostante in occasione dell'annuncio molti avessero criticato il nuovo device Sony, ciò non ha impedito che andasse sold-out in Giappone.

Secondo quanto riportato da Genki_JPN su X, i preordini sono stati esauriti in circa 12 ore, anche se si sottolinea che i bagarini restano un problema importante per il mercato giapponese (oltre al fatto che non si sa nemmeno quante unità siano state assegnate ai rivenditori giapponesi).

Tuttavia, vale anche la pena notare che le aspettative di Sony per questa console potrebbero essere quelle di attirare solo una "piccola" nicchia della comunità PlayStation.

Quindi, anche se i numeri da tutto esaurito in Giappone dovessero risultare poco impressionanti per il pubblico, Sony potrebbe comunque esserne soddisfatta.

Inoltre, non sappiamo ancora come andrà dall'altra parte del mondo, Italia inclusa (dove figura ancora disponibile su Amazon) e tutto questo per dire che il successo o il fallimento di PlayStation Portal sono ancora da dimostrare.

Ricordiamo che sarà necessario possedere una PS5 per usare Portal, poiché si tratta di un dispositivo per il gioco remoto, che quindi ha bisogno di una console di appoggio, dove i giochi vengono di fatto eseguiti.

In altre parole, Portal fungerà, tramite Wi-Fi, da controller e schermo della vostra console casalinga.

Sebbene ci sia stata data conferma nelle scorse settimaane del fatto che Portal funzionerà anche su un Wi-Fi diverso da quello a cui è connessa PS5, è consigliato caldamente l'utilizzo domestico, parlando di «home wi-fi».

Ma non solo: tempo fa erano anche arrivati i dettagli relativi alla velocità minima di connessione raccomandata per poter giocare senza problemi.

Il lancio, in ogni caso, è atteso per il 15 novembre, il prezzo è di 219,99 euro per il mercato italiano.