PlayStation Plus, i giochi gratis che perderemo ad agosto

Da oggi, gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno divertirsi con ben 18 nuovi giochi gratis, ma a quanto pare ad agosto sarà anche tempo di saluti.

Entrambi i piani di PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) ospitano una raccolta crescente di giochi gratuiti offerti senza alcun costo aggiuntivo, sebbene di tanto in tanto vengono rimossi dei titoli per fare spazio.

Quindi, dopo aver detto addio a 10 titoli particolarmente importanti, è arrivato dunque il momento di scoprire quali saranno i prossimi.

Dopo le novità di oggi, ecco la lista dei giochi che abbandoneranno il catalogo durante il prossimo agosto 2023, più precisamente dal 15 del mese:

PlayStation Plus: giochi che lasceranno il servizio ad agosto 2023

Borderlands 3

Nidhogg

DCL Game

Grip

The Crew 2

8-Bit Armies

Carmageddon Max Damage

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Tra gli addii più significativi, spiccano Borderlands 2, seguito dai tre capitoli della serie di Yakuza e da The Crew 2. Anche Grip e Nidhogg saluteranno il servizio lo stesso giorno degli altri titoli sopra elencati.

Sicuramente, si tratta di "perdite" significative, sebbene i giocatori sono a loro modo abituati a dover perdere la possibilità di scaricare giochi su PS Plus. Il nostro consiglio, quindi, è di farli vostri prima che sia troppo tardi.

Restando in tema, vi ricordiamo che su PlayStation Plus Premium avrete anche la possibilità di riscoprire i primi capitoli di Twisted Metal, in vista della serie TV ufficiale in arrivo.

Parlando sempre di giochi che abbandoneranno il servizio, a quanto pare Sony potrebbe iniziare a segnalare quelli più importanti tramite le notifiche.

Infine, c'è un titolo che i giocatori trovano indigesto, disponibile da ora sul catalogo di PlayStation Plus: stiamo parlando di un musou non particolarmente amato dalla community, ora più che mai.