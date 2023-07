PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 18 nuovi giochi gratis

Da questo momento, tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno divertirsi con ben 18 nuovi giochi gratis, appena aggiunti nel catalogo giochi del servizio.

Entrambi i piani di PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) consentono infatti di accedere a una raccolta crescente di giochi gratuiti in omaggio, senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Dopo aver detto purtroppo addio a 10 titoli particolarmente importanti — che saranno rimossi tra pochi istanti, alle ore 11.00 odierne — è arrivato dunque il momento di dare il benvenuto a ben 18 titoli: di questi, ben 15 saranno disponibili anche per gli utenti Extra, mentre gli ultimi 3 saranno scaricabili in esclusiva su PS Plus Premium.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i nuovi giochi gratis disponibili da questo momento su PlayStation Plus Extra e Premium: potete già avviare il download direttamente dalle vostre console.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di luglio 2023

Circus Electrique | PS4

Dynasty Warriors 9 | PS4

Dysmantle | PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4, PS5

It Takes Two | PS4, PS5

Melty Blood: Type Lumina | PS4

Monster Jam Steel Titans | PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

Samurai Warriors 5 | PS4

Sniper Elite 5 | PS4, PS5

SnowRunner | PS4, PS5

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | PS4

The Ascent | PS4, PS5

Undertale | PS4

World War Z | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di luglio 2023

Gravity Crash Portable | PS4, PS5

Twisted Metal | PS4, PS5

Un aggiornamento particolarmente interessante dunque, con diverse perle videoludiche da non lasciarvi sfuggire: su PlayStation Plus Premium avrete anche la possibilità di riscoprire i primi capitoli di Twisted Metal, in vista della serie TV ufficiale in arrivo.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena saranno confermati i giochi gratis che saranno rimossi a partire dal prossimo mese: nel frattempo, Sony potrebbe iniziare a segnalare quelli più importanti tramite le notifiche.