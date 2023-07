PlayStation Plus, una nuova feature vi segnalerà i giochi gratis vicini all'addio

Il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium è indubbiamente un ottimo incentivo per passare a uno dei piani più costosi del servizio in abbonamento, ma la gestione degli annunci è stata spesso oggetto di critiche da parte della community.

Spesso i fan si sono infatti lamentati di una comunicazione poco chiara, non solo per i titoli in arrivo sul servizio (potete iscrivervi anche con una gift card dedicata su Amazon), ma anche e soprattutto per i giochi gratis vicini all'addio.

Anche se ultimamente la gestione di questi ultimi appare migliorata, grazie all'inclusione in un'apposita sezione — che tra pochi giorni vedrà addii illustri — resta il fatto che non si tratta di una raccolta facilmente visibile agli utenti e che risulta spesso "nascosta", causando dunque un'inevitabile scarsa chiarezza.

Sembra che Sony abbia però deciso di sperimentare e di provare a migliorare anche in questo aspetto: come segnalato da TrueTrophies, adesso le PS5 potrebbero infatti segnalarvi attraverso notifiche i giochi più importanti che stanno per lasciare il catalogo.

La redazione di TrueTrophies riporta infatti che le console next-gen hanno iniziato a mandare notifiche relative all'imminente addio di Stray, probabilmente il titolo più importante tra quelli che stanno per lasciare il servizio — del resto, era diventato addirittura il gioco gratis più giocato durante lo scorso anno su PlayStation Plus.

Non è tuttavia chiaro se queste notifiche siano previste per tutti gli abbonati o semplicemente per chi aveva già scaricato il titolo sulla propria console, come semplice "reminder" di finirlo prima che sia troppo tardi.

Inoltre, al momento pare che soltanto Stray sia stato coinvolto in questa iniziativa: forse si tratta di un piccolo esperimento, per testare la reazione degli utenti e un eventuale aumento dei download — o degli acquisti, per evitare di dovervi rinunciare.

Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, qualora non li aveste ancora riscattati, vi ricordiamo che sono già disponibili i giochi gratis di PS Plus Essential.