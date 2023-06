PlayStation Plus, addio a 10 giochi gratis a luglio: ci sono big

Con un po' di ritardo rispetto alle aspettative, Sony ha finalmente aggiornato il catalogo di PlayStation Plus per segnalarci tutti i giochi gratis che lasceranno il catalogo di Extra e Premium a partire dal prossimo mese.

Ricordiamo infatti che i piani più elevati del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) non includono solo i consueti giochi gratis riscattabili di Essential, ma anche un catalogo di titoli in continuo aggiornamento.

Dopo aver dunque scoperto ben 27 nuovi giochi gratis, è arrivato il momento di scoprire a quali titoli saremo costretti a rinunciare nelle prossime settimane: Sony ha svelato ben 10 titoli pronti a dirci addio (via Twisted Voxel).

La lista include anche alcuni big da non lasciarvi sfuggire: vi lasciamo dunque alla lista completa di giochi gratuiti in uscita da PlayStation Plus.

PlayStation Plus: giochi gratis rimossi a luglio 2023

Bioshock Infinite

Bioshock Remastered

Bioshock 2 Remastered

Borderlands: The Handsome Collection

Flustercluck

Marvel’s Avengers

Raiden V

Rogue Stormers

Saints Row: Gat out of Hell

Stray

Tra i giochi pronti a lasciare il servizio spiccano in particolar modo la saga di BioShock, la Handsome Collection di Borderlands e il fenomeno Stray, rivelatosi addirittura il gioco gratis più giocato su PlayStation Plus durante lo scorso anno e candidato al GOTY 2022.

Non è stata ancora annunciata la data ufficiale in cui saranno rimossi tutti questi titoli, ma la loro uscita dovrebbe avvenire in contemporanea con il debutto di nuovi titoli sul catalogo PS Plus Extra e Premium: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

A tal proposito, vi ricordiamo che gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere anche a un catalogo di demo esclusive: l'ultima di queste è stata aggiunta proprio la scorsa settimana, dedicata a una nuova uscita su PS5 per gli amanti dei parchi divertimento.