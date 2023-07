C'è un gioco gratis su PlayStation Plus che i fan "odiano"

Sony ha da poco svelato i 15 videogiochi gratis da aggiungere al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023, con dei nomi molto illustri. A quanto pare, però, c'è un gioco che proprio non sembra andare giù ad alcuni utenti.

Gli utenti iscritti a PS Plus Extra possono accedere a un ampio catalogo di giochi inediti, così come anche chi è iscritto a PS Plus Premium.

A luglio il piatto è particolarmente ricco, con alcune aggiunte di peso che sicuramente sono decisamente gradite.

Come riportato anche da GamingBible, però, c'è un titolo che i giocatori trovano indigesto: stiamo parlando di Dynasty Warriors 9.

«Metto in dubbio il giudizio di chiunque dia a Dynasty Warriors 9 qualcosa di superiore a 3/10», ha scritto un utente di Reddit.

«Non mi sono mai annoiato così tanto in vita mia. È l'equivalente videoludico del fare le tasse o dello stare seduti in chiesa. E lo dico come pubblico target di questo tipo di gioco».

Dynasty Warriors 9 è un'avventura hack-and-slash open world, ha un punteggio di 65 per la critica specializzata su Metacritic e di 8,4 come user score.

Ma Dynasty Warriors 9 è davvero così brutto? «DW9 è uno dei peggiori giochi Musou mai realizzati», ha commentato un altro utente di Reddit. «È meglio di All-Stars, ma al di fuori di questo... che schifo».

Mentre molti sembrano concordare sul fatto che Dynasty Warriors 9 sia il peggiore della serie, su SpazioGames vi abbiamo già raccontato se è meglio provarlo o starne alla larga.

Ad ogni modo, c'è anche un gioco poco apprezzato al lancio ma che è ora ritenuto un "capolavoro" dopo essere sbarcato su PS Plus.

Per recuperare tutti i giochi gratis di ogni lista, tenete sotto mano la nostra guida ai cataloghi dei giochi gratis di ogni tier di abbonamento.