Twisted Metal, la serie è sempre più folle nel nuovo trailer

A poche settimane dal suo debutto, la serie TV di Twisted Metal mette in scena nuove attrici e sempre più follia, ovviamente.

Il primo trailer ci aveva già fatto capire che la serie non sarebbe stata affatto morigerata, e in fondo va bene così.

E mentre lo show ci ha mostrato come sarà Sweet Tooth, il trailer pubblicato oggi arricchisce il cast e ci prepara ulteriormente al delirio che sarà la serie TV.

In attesa della sua uscita fissata per il 27 luglio, la serie di Twisted Metal ci spiana la strada con un altro trailer:

Oltre ad altro sangue, adrenalina e scene d'azione sopra le righe, la serie ci mostra il personaggio di Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine Nine), che accompagnerà il viaggio del protagonista nel delirio di benzina e piombo.

In attesa di sapere se e quando lo show verrà portato anche in Italia, ecco la descrizione della serie:

«Twisted Metal, una serie TV live-action di mezz'ora basata sulla classica serie di giochi per PlayStation, è una commedia d'azione ad alto numero di ottani, basata su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick e scritta da Michael Jonathan Smith, su un un estraneo chiacchierone a cui viene offerta una possibilità di una vita migliore, ma solo se riesce a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una terra desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di un tosto ladro d'auto armato di ascia, affronterà selvaggi predoni alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli della strada aperta, tra cui un pagliaccio squilibrato che guida un fin troppo familiare camioncino dei gelati.»

