PlayStation ed EA offrono uno Star Wars gratis da ora

Capita che PlayStation Plus offra giochi gratis per i suoi abbonati, sebbene ora è il turno di uno Star Wars offerto gratuitamente per gli abbonati a EA Play.

Per gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento di PlayStation Plus questo mese sono state infatti riservate numerose sorprese.

Da adesso potrete divertirvi con il sorprendente Dave the Diver, mentre gli altri due giochi promessi al day-one, ossia Tales of Kenzera Zau e Animal Well, usciranno rispettivamente il 23 aprile e il 9 maggio, non essendo quindi ancora disponibili.

Ora, come riportato anche su X, sembra proprio che Star Wars Jedi: Survivor sia offerto in forma gratuita per tutti gli abbonati a EA Play su PlayStation Store.

Va segnalato che l'offerta non è disponibile in tutto il mondo e che quindi la domanda a questo punto sorge spontanea: Star Wars Jedi: Survivor è gratis anche in Italia?

Dopo aver verificato, possiamo farvi tirare un sospiro di sollievo: il gioco è infatti disponibile senza costi anche sul PlayStation Store italiano nel caso foste abbonati, come potete vedere voi stessi cliccando qui.

La descrizione di Survivor recita:

La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor™, un gioco d'azione e d'avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order™ e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell'oscurità.

