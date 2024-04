Tales of Kenzera: ZAU | Provato – Un metroidvania sciamanico

L'ultima produzione pubblicata da EA Originals, in arrivo anche su PlayStation Plus Extra direttamente al day-one, è infatti l'intrigante Tales of Kenzera: ZAU, una storia che vuole rendere omaggio alla cultura africana affrontando un tema molto delicato: la morte e come affrontare la scomparsa di un proprio caro.

In vista del lancio ufficiale previsto tra poche settimane, abbiamo potuto partecipare a un evento in anteprima con gli sviluppatori e provare i primissimi istanti di gioco: vediamo dunque cosa potremo aspettarci in questa avventura molto... spirituale.

Un legame indimenticabile

Tales of Kenzera ZAU è una storia molto personale, come è facilmente intuibile dal tema centrale della narrazione: in questa avventura interpreteremo il giovane sciamano Zau che, incapace di accettare la scomparsa del padre, deciderà di stringere un patto con il Dio della morte per provare a riportare indietro il suo spirito.

Si tratta del primo gioco sviluppato da Surgent Studios, fondato dall'attore Abubakar Salim, che molti giocatori probabilmente ricorderanno per aver dato la voce a Bayek in Assassin's Creed Origins: l'attore — e autore — non ha mai nascosto che l'intento dietro questo videogioco fosse proprio omaggiare il padre scomparso, ribadendo questa sua forte volontà nel corso dell'evento.

Ispirandosi ad altri grandi classici del genere, come la saga di Ori a livello artistico e le immancabili saghe Metroid e Castlevania, l'intento degli autori era proporre un metroidvania che non fosse soltanto divertente, ma che potesse raccontare una storia importante e personale ai suoi giocatori.

Da parte di Surgent Studios c'è stata una forte volontà nel cercare di rendere giustizia ai miti della cultura africana, senza voler semplicemente riproporre ciò che altri giochi o medium hanno fatto prima di loro.

Tales of Kenzera: ZAU proporrà un racconto particolarmente emozionante, senza rinunciare alle sfide dei metroidvania.

Lo dimostra anche il modo stesso in cui il team ha voluto affrontare il concetto stesso di superare la morte, che non seguirà le cinque fasi del lutto ormai note a tutti, ma ci descriverà l'evolversi delle sensazioni contrastanti di Zau nel corso della storia

Come ulteriore dimostrazione di quanto questa storia sia profondamente personale, Abubakar Salim ha anche scelto di doppiare il protagonista della storia, con cui si identifica fortemente: potremo dunque aspettarci un racconto particolarmente emozionante, pur senza rinunciare ovviamente alle sfide che un metroidvania deve saperci offrire.

La danza degli sciamani

Se la storia di Tales of Kenzera Zau (potete prenotarlo su Amazon) sembra dunque essere già particolarmente promettente e carica di emozioni, dal lato gameplay l'idea è quella di proporre un'esperienza che non sia particolarmente rivoluzionaria, ma che fornisca un elemento unico coerente con i temi narrati nel gioco.

Lo sciamano Zau potrà infatti utilizzare nel corso della sua avventura le maschere della Luna e del Sole, ognuna delle quali è in grado di conferirgli abilità uniche in grado di adattarsi a specifiche circostanze.

Nei combattimenti, la maschera della Luna è più indicata per chi vuole tenere alla distanza i nemici, mentre la maschera del Sole è perfetta per i combattimenti ravvicinati e le combo a mezz'aria: i giocatori potranno cambiare immediatamente stile di gioco con la pressione di un semplice tasto, adattandosi così a circostanze differenti e concatenando combo diverse.

Un altro elemento particolarmente interessante è la possibilità di scatenare un micidiale attacco speciale consumando due tacche di una specifica barra dell'energia: la Luna ci permetterà di evocare un gigantesco raggio laser controllabile, mentre con il Sole ci trasformeremo in un enorme tornado infuocato pronto a distruggere qualunque ostacolo si avvicini nel nostro cammino.

Anche in questo caso appare dunque evidente la distinzione degli stili di gioco tra attacchi a distanza e corpo a corpo, ma la possibilità di cambiare liberamente maschera ci permetterà di scegliere la mossa "finale" in base alle esigenze.

In alternativa, potremo consumare una tacca per curare la nostra salute, aggiungendo dunque un pizzico di strategia: scegliere se conservarla il più possibile per curarci oppure se sbarazzarci in un colpo solo di tantissimi nemici.

Le nostre abilità potranno poi essere ampliate appositamente in un apposito albero delle abilità, diviso ovviamente in base alle maschere: potrete dunque scegliere se prediligere uno specifico stile o se cercare di distribuire i punti in modo equilibrato su entrambe.

Pare inoltre che le nostre abilità potranno espandersi nel corso dell'avventura, dato che durante la nostra prova iniziale abbiamo già avuto modo di sbloccare un paio di potenziamenti molto utili: per la Luna una sfera energetica in grado di congelare correnti d'acqua e nemici, mentre per il Sole delle frecce infuocate per attivare varchi a distanza o, semplicemente, per infliggere tantissimi danni ai nemici.

Il fatto che anche per la maschera del Sole sia stato fornito un devastante attacco a distanza ci fa pensare che avanzando ulteriormente potremmo anche assistere a uno stile di gioco che possa rendere ancora più spettacolari le combo utilizzando entrambe le opzioni, ma non avendo potuto ancora esplorare oltre le prime fasi non siamo ovviamente in grado di dirvi quanto questa previsione possa rivelarsi azzeccata o se il gameplay sarà davvero così profondo.

Tales of Kenzera: ZAU sembra avere il potenziale giusto per rivelarsi una piccola sorpresa.

Forse il focus sulla narrazione potrebbe costringere di tanto in tanto l'azione a prendersi una pausa e, sebbene sia ovviamente questa l'intenzione degli autori,, ma da quel poco che abbiamo visto sembrano almeno esserci delle basi per un metroidvania che possa divertire i fan del genere.

Possiamo ovviamente confermare che ci sarà anche la possibilità di cercare delle sfide più avanzate, esplorando nel corso dei livelli di gioco: ci saranno delle missioni totalmente secondarie e facoltative in cui mettervi alla prova per ottenere nuovi poteri.

Se riuscirete ad arrivare alla fine di queste sezioni senza morire — e a tal proposito, sottolineiamo che anche solo sfiorare uno spuntone significherà morte istantanea — potrete sbloccare uno speciale medaglione che potenzierà le abilità, equipaggiabile soltanto in alcuni speciali banchi di lavoro sparsi lungo i livelli.

Una scelta probabilmente adoperata per impedire di poter abusare determinate proprietà durante le battaglie più concitate, costringendo i giocatori a scegliere saggiamente quali abilità ritengono necessarie e sperimentare all'occorrenza.

Di sicuro, Tales of Kenzera Zau sembra avere il potenziale giusto per rivelarsi una piccola sorpresa, anche se resta da capire quanto possa davvero essere variegato il gameplay e se gli autori saranno in grado di fornire non solo le giuste sfide, ma anche una cura per i dettagli tale da spingere alla rigiocabilità.

Ma avremo tempo a sufficienza per rispondere a questi dubbi nella nostra recensione, quando verrà il momento: per il momento, il nostro viaggio è solo agli inizi.