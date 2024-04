Saldi di Primavera PlayStation Store: i migliori sconti PS5

Dopo una prima serie di sconti, PlayStation Store ha rincarato la dose qualche giorno fa, proponendo una nuova ondata di saldi di primavera, che rimarranno attivi fino al prossimo 25 aprile. Se ve li siete persi, ne abbiamo dato conto nella nostra notizia dedicata.

A una prima occhiata, i nomi coinvolti sono molti di più (e altisonanti) rispetto alla prima ondata, motivo per cui siamo andati a scorrazzare un po' per lo store digitale.

Visto che le offerte sono molte, stavolta abbiamo deciso di dedicarci in particolare alle proposte per i migliori giochi PS5. Così, se avete bisogno di nuovi titoli da installare nella vostra console (la trovate su Amazon), potete approfittare ancora per qualche giorno delle ottime offerte presenti su PlayStation Store.

Di seguito la lista delle nostre segnalazioni per i giochi più interessanti.

Saldi di primavera su PlayStation Store | I migliori giochi PS5 in offerta

Brothers: A Tale of Two Sons Remake a €15,99 anziché €19,99

Devil May Cry 5 Special Edition a €15,99 anziché €39,99

Assetto Corsa Competizione a €11,99 anziché €39,99

MotoGP 23 a €13,99 anziché €69,99

Overcooked! All You Can Eat a €15,99 anziché €39,99

HOT WHEELS UNLEASHED 2 a €19,99 anziché €49,99

Alan Wake Remastered a €9,89 anziché €29,99

Marvel's Guardians of the Galaxy a €17,49 anziché €69,99

Scorn a €19,99 anziché €39,99

Little Nightmares II a 9,89 anziché €29,99

Control Ultimate Edition a €9,99 anziché €39,99

Bramble The Mountain King a €13,49 anziché €29,99

DREDGE a €17,49 anziché €24,99

Le promozioni, ricordiamo, coinvolgono offerte fino al 95% e potete verificare a questo indirizzo i nomi di tutti i giochi in offerta. Potete anche verificare le offerte direttamente accedendo a PS Store dalla vostra console.