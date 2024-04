PlayStation Plus, nel catalogo giochi gratis di aprile 2024 ci sono anche anteprime

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di aprile 2024 e, come sempre, c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di vidogiochi che spaziano da titoli AAA verso progetti meno imponenti, così come i soliti videogiochi del passato che faranno felici i fan PlayStation.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2024:

Animal Well | PS5

Dave the Diver | PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau | PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Video Game | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Animal Well e Tales of Kenzera: Zau sono aggiunte interessanti perché saranno disponibili dal 9 maggio e dal 23 aprile, rispettivamente. Pertanto gli utenti PlayStation Plus potranno giocare in anteprima a queste interessanti produzioni, una volta tanto.

E non mancano neanche i giochi classici, ovviamente, sempre disponibili per gli abbonati a PlayStation Premium:

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Tutti questi titoli sono giocabili gratis a partire dal 16 aprile prossimo, ovviamente per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.

Tutto questo si aggiunge ovviamente ai classici giochi gratis del mese, che anche ad aprile 2024 danno possibilità agli abbonati a PlayStation Plus di giocare gratis.