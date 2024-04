Una piccola gemma gratis su PlayStation Plus il 16 aprile

Il mese di aprile di PlayStation Plus deve ancora giocare le sue carte, ma da ora sappiamo che un piccolo classico arriverà il 16 aprile prossimo.

I fan avranno presto modo di aggiungere propria raccolta i nuovi giochi mensili di PS Plus (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Come vi avevamo anticipato proprio oggi, la line-up di questo mese include ben 3 nuovi giochi gratis da riscattare sulle vostre console, uno dei quali è disponibile in esclusiva su PS5.

Ora, via PS Blog, è stato confermato che Dave the Diver entrerà a far parte della famiglia PlayStation il 16 aprile, ampliando gli orizzonti del gioco e accogliendo altri giocatori grazie al catalogo giochi PlayStation Plus.

«Dave the Diver è un’avventura oceanica ibrida e davvero unica che combina l’esplorazione dell’oceano con la gestione di un ristorante di sushi», spiega Jaeho Hwang, direttore e game designer.

«Il gioco si basa su un gameplay principale ciclico, accompagnato da storia, personaggi e minigiochi affascinanti.»

E ancora: «Il nostro viaggio è iniziato a partire da un’idea semplice: un gioco di immersioni in cui un Profondo blu funge da dungeon mistico popolato da pesci che rappresentano allo stesso tempo nemici e risorse da raccogliere. Nella fase iniziale del prototipo, l’azione di gioco consisteva principalmente nel catturare i pesci e venderli in cambio di soldi, ma dopo poco abbiamo pensato che potevamo fare di più con queste creature acquatiche.»

«Così abbiamo introdotto la meccanica del ristorante di sushi che consentiva ai giocatori di preparare prelibatezze culinarie utilizzando il pescato. Questa aggiunta è risultata sufficiente per creare una bella azione di gioco ed, essendo il cardine del nostro gameplay ciclico, è stata elogiata nelle recensioni interne.»

«Tuttavia, per ravvivare il gioco ed evitare la monotonia, ci siamo concentrati sui nostri personaggi unici per creare contenuti secondari coinvolgenti e divertenti che hanno finito per aggiungere un tocco di individualità all’esperienza», ha concluso Hwang.

