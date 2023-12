PlayStation è già pronta per il 2024: giochi e novità da tenere d'occhio

Il 2023 di PlayStation è stato decisamente buono, pur non avendo le esclusive di peso degli ultimi anni, e il 2024 della piattaforma di gaming di Sony si prospetta altrettanto intressante... almeno dal punto di vista di PlayStation.

Mentre PS5 continua a vendere tantissimo, anche nella sua nuova versione Slim, la casa nipponica comincia a fare il punto su quelle che saranno le migliori cose che accadranno nel 2024.

PS5 ha infatti raggiunto un altro traguardo fenomenale, che Sony archivia a 3 anni dal lancio mentre insegue con i numeri le performance di PS4, e il prossimo anno potrebbe essere l'anno del sorpasso definitivo.

Sul PlayStation Blog sono stati infatti puntualizzati gli "highlight" del 2024, per cui i giocatori dovrebbero fare attenzione.

«Il 2023 sta giungendo al termine», esordisce PlayStation nel blog, continuando: «ma anche se chiudiamo il libro su 12 incredibili mesi di gioco, possiamo aspettarci ancora più delizie in arrivo nell'anno a venire.»

Il 2024 sarà infatti l'anno di The Last of Us Part II Remastered, tra i primi videogiochi che arriveranno sulla piattaforma, precisamente il 19 gennaio 2024. Al quale seguiranno a strettissimo giro Tekken 8 e Helldivers II, precisamente il 26 gennaio e l'8 febbraio.

Tra gli altri giochi su cui PlayStation punta ovviamente tutto c'è Final Fantasy VII Rebirth, confermato già per il 29 febbraio 2024, ma non mancano altri potenziali successi al di fuori dei nomi più altisonanti.

Tra gli esperimenti c'è Foamstars, "lo Splatoon di PlayStation", che nel corso dell'anno fornirà alla piattaforma un altro service game. Produzioni più consistenti sono titoli come Rise of the Ronin, in arrivo il 22 marzo 2024, che dona agli appassionati del giappone feudale un altro titolo con un sistema di combattimento potenzialmente appagante e una bella ambientazione.

Tra le conferme c'è invece Stellar Blade, action adrenalinico ri-annunciato di recente ma che era un po' scomparso, e che Sony piazza comunque nel 2024.

Parlando di conferme, per altro, ci sono sempre i giochi gratis e giusto ieri PlayStation ha confermato quelli di gennaio 2024.