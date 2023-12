PS5 raggiunge un grande traguardo, ma PS4 fece "meglio"

PS5 sembra aver raggiunto un importante traguardo, ottenuto anche grazie e soprattutto alla fine della carenza di scorte nel 2023.

L'attuale generazione Sony, che potete trovare ormai facilmente anche su Amazon, ha ormai del tutto superato i problemi dei primi mesi.

I dati finanziari pubblicati di recente da Sony parlano chiaro, mostrando un prodotto che è riuscito a imporsi sulla concorrenz.

Ora, dopo che i bilanci finanziari ci danno la misura di com'è andato l'anno di PlayStation 5, sembra che il numero di unità venduta dal lancio sia notevole, visto che parliamo di 50 milioni.

Stando infatti a quanto riportato anche da Polygon, Sony ha annunciato di aver venduto 50 milioni di unità della sua console PlayStation 5 dal lancio del sistema, avvenuto tre anni fa.

In questo modo, PS5 si pone al passo con la PlayStation 4, che ha raggiunto il traguardo dei 50 milioni di vendite nel 2016, solo tre anni dopo il lancio della console last-gen di Sony nel 2013.

In effetti, a PS5 è bastata una settimana in più per raggiungere i 50 milioni, rispetto a PS4.

Secondo i dati del Financial Times, PlayStation 5 ha impiegato 161 settimane per raggiungere i 50 milioni, mentre PS4 ha impiegato 160 settimane.

Si tratta di un'impresa impressionante, se si considerano i grossi problemi di approvvigionamento che hanno condizionato le vendite della PlayStation 5 nei primi giorni.

Per mesi dopo il lancio di PS5, i fan si sono affannati per assicurarsi la console ad alta richiesta e bassa disponibilità.

Solo nel 2023 l'ormai ex presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato che la carenza di PS5 a livello mondiale era finita.

Una conferma del fatto che, come riportato anche alcune settimane fa, una console venduta su due è una PS5, a quanto pare.

Restando in tema, PS5 è da poco arrivata ai suoi primi tre anni di vita: com'è stato questo inizio di "next-gen" in casa Sony, tra promesse mantenute e disattese? Ve lo abbiamo spiegato nel nostro speciale.