Final Fantasy VII Rebirth avrà città inedite, assenti nel gioco originale

Molti fan su PS5 stanno sicuramente attendendo con impazienza la possibilità di provare con mano Final Fantasy VII Rebirth, sequel di Remake che ci permetterà di approfondire ulteriormente le vicende di Cloud e di tutti i suoi compagni.

La nuova esclusiva PS5 (che potete prenotare su Amazon) proseguirà l'intenzione di adattare per il nuovo pubblico uno dei più grandi capolavori della prima PlayStation, ma senza avere paura di deviare dalla storia originale — come già visto in Remake — e aggiungendo nuovi contenuti inediti.

In un'intervista rilasciata a Game Informer, il director Naoki Hamaguchi ha mostrato la città Crow's Nest: una location originale e che non esisteva nella versione originale di Final Fantasy VII.

Hamaguchi ha poi confermato che questo è solo un esempio di città originale che sarà inclusa su Final Fantasy VII Rebirth e che i giocatori avranno tanti altri luoghi inediti da esplorare e conoscere:

«In Rebirth abbiamo aggiunto questo tipo di città come Crow's Nest — città totalmente nuove che non esistevano nell'originale, per andare più a fondo e creare questa intera visione del mondo di Rebirth. Raggiungeremo quest'area dopo aver completato una quest, poi questo luogo sarà sbloccato. Gli abitanti sanno già che Cloud e il suo gruppo fanno parte di Avalanche».

L'obiettivo è quello di far sentire i giocatori più coinvolti nell'universo di Final Fantasy VII Rebirth: potrete continuare a giocare la storia principale oppure lasciarvi incuriosire dalle missioni secondarie e da informazioni ascoltate durante la campagna per scoprire novità, come appunto città totalmente uniche.

Le missioni secondarie avranno naturalmente anche il compito di approfondire le relazioni con i nostri compagni, un'altra delle feature che saranno maggiormente sviluppate in questo sequel, probabilmente sulla scia di quanto fatto da Baldur's Gate 3.

Nella stessa intervista è stata svelata anche la durata complessiva di Final Fantasy VII Rebirth: il director ha confermato che ci vorranno 40 ore per la storia principale, che potrebbero allungarsi a 100 ore con tutti i contenuti secondari.

Restando in tema con novità della saga, ricordiamo che nelle scorse giornate è stato rilasciato il primo DLC di Final Fantasy XVI: se siete curiosi di saperne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione.