PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di gennaio 2024

PlayStation Plus si aggiorna anche a dicembre con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

L'annuncio è arrivato come sempre dal PlayStation Blog dove vengono illustrati i titoli gratis disponibili per il prossimo mese da poter riscattare sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 per tutti gli abbonati.

I giochi gratis di gennaio 2024 per gli abbonati al servizio di PlayStation sono:

A Plague Tale: Requiem | PS5

Evil West | PS4, PS5

Nobody Saves the World | PS4, PS5

Warframe: Collezione Syrinx – Pacchetto esclusivo PlayStation Plus

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium.

A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World saranno disponibili per i membri PlayStation Plus Essential, Extra e Premiumda martedì 2 gennaio fino a lunedì 5 febbraio. La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio verrà rivelata nel corso di questo mese.

Oltre alla selezione di giochi mensili, il 2 gennaio uscirà anche la Collezione Syrinx di Warframe. Questo pacchetto esclusivo PlayStation Plus contiene armi, armature e oggetti per il titolo d’azione multigiocatore di fantascienza free-to-play di Digital Extremes. Una volta scaricati, saranno tutti immediatamente disponibili nell’inventario di gioco di Warframe, sia per i giocatori nuovi che di vecchia data.

Gli abbonati PlayStation Plus hanno tempo fino al 1° gennaio per aggiungere Lego 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable alla loro raccolta di giochi.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

