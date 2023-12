The Last of Us Part II Remastered conferma un dettaglio "nascosto" di Ellie

L'edizione Remastered di The Last of Us Part II a quanto pare ufficializzerà un dettaglio relativo al nome di Ellie che a molti potrebbe essere sfuggito.

La nuova versione del capolavoro Naughty Dog non sarà infatti soltanto una versione ottimizzata dell'esclusiva PS4 (che trovate su Amazon), ma a quanto pare avrà aggiunte di una certa rilevanza.

Tra queste anche No Return, ossia la nuova e inedita modalità roguelike che promette di essere niente male.

Ora, come riportato anche da The Gamer, The Last of Us Part II Remastered include un costume bonus sbloccabile che conferma che il cognome di Ellie, ossia Williams, per la prima volta all'interno dei giochi stessi.

Come sottolineato da tomdurnell su Reddit, The Last of Us Part II Remastered presenta un costume sbloccabile per Ellie che le fa indossare una tuta spaziale.

Si tratta di un ovvio riferimento all'amore di Ellie per lo spazio e alla scena della Parte II in cui lei e Joel visitano un museo, ma in realtà c'è un dettaglio più interessante che è un po' più difficile da individuare.

Se si osserva attentamente la tuta spaziale, si può notare che include una targhetta con la scritta "E. Williams", che conferma una volta per tutte che il cognome canonico di Ellie è ed è sempre stato Williams.

Come molti sapranno, la versione originale di The Last of Us ha omesso completamente i cognomi di Joel ed Ellie, lasciando i fan nel dubbio.

Il cognome di Joel è stato poi confermato come Miller in The Last of Us Part II (e poi ritrascritto nel primo gioco grazie a uno sguardo più dettagliato al suo ID FEDRA), ma il cognome di Ellie è rimasto sempre un po' più nell'ombra.

Neil Druckmann ha precedentemente confermato sui social media che il cognome di Ellie è Williams, ma non è mai stato menzionato in nessuno dei giochi (è stato solo accennato in Left Behind quando Ellie inserisce nella cabina fotografica una password con lo stesso numero di lettere).

Ricordiamo che The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio: se avevate già acquistato l'esclusiva PS4, basterà acquistare l'apposito upgrade per un costo di 10 euro.

Ma non solo: tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno davvero "inediti": Neil Druckmann ha chiarito che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.