Tekken 8, Kuma si mostra fiero nel nuovo trailer

Tekken 8 si sta avvicinando rapidamente, e Bandai Namco sta progressivamente svelando l'intero roster. In questa occasione, è il turno di un personaggio ben noto: Kuma.

Nonostante la presentazione del roster completo di Tekken 8, con tutti i dettagli disponibili qui, il reveal completo di ogni singolo personaggio deve ancora essere realizzato, incluso quello di Kuma.

Advertisement

Come accaduto per gli altri reveal tra cui quello del recente Dragunov, Bandai Namco condivide ulteriori dettagli mediante la pubblicazione del trailer di gameplay di Kuma, un personaggio molto atteso dai fan, ansiosi di vederlo in azione.

Kuma è un personaggio storico al punto di far parte dell'identità della serie di Bandai Namco sin dai primi episodi di Tekken. Nel confine che c'è tra l'essere il personaggio buffo e un lottatore realmente efficace tanto da farsi strada anche nei tornei, Kuma tornerà definitivamente in Tekken 8.

Di seguito, potete trovare il trailer recentemente diffuso da Bandai Namco:

Nell'ottavo capitolo della serie sembra che Kuma sarà ancora più fiero e interessante, grazie soprattutto ad una nuovissima bandana e la vecchia uniforme del defunto (?) Heihachi con cui si mostra pronto a combattere.

Kuma ha anche alcune nuove mosse folli, tra cui il pugno del dio del vento e il soffio del demone. Per gli esperti della saga, sembra che Kuma abbia ereditato molto di più dei soliti abiti iconici del suo padrone. Inoltre, sempre per i fan, Kuma ha una sequenza introduttiva unica con Panda, l'amore della sua vita.

Se volete prepararvi al lancio del picchiaduro di Bandai Namco che avverrà il 26 gennaio 2024, potete trovare trovare Tekken 8 nelle sue migliori edizioni anche su Amazon al miglior prezzo.

E, se volete giocare su PC, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandato di Tekken 8 perché nascondono delle sorprese: le potete scoprire a questo indirizzo.