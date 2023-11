Pixel 7a a PREZZO SPECIALE su Unieuro: solo 386€

Il Google Pixel 7a si distingue come uno degli smartphone compatti più performanti sul mercato, ideale per chi cerca un'esperienza Android pura e diretta da Google. Normalmente venduto a oltre 400€, Unieuro propone un'offerta speciale per il vero Black Friday: il Pixel 7a è disponibile a soli 386,84€. Lo sconto sarà applicato automaticamente al carrello, ma attenzione, è valido solo per oggi, 24 novembre.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartphone è raccomandato per chi desidera sfruttare appieno le potenzialità del sistema operativo Android, con i benefici della tecnologia 5G e la sicurezza garantita da un chip di protezione dedicato. Anche se privo di teleobiettivo dedicato, il Google Pixel 7a è perfetto per gli appassionati di fotografia, grazie al suo sistema di doppia fotocamera posteriore che consente di catturare immagini eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria a lunga durata, che può estendersi fino a tre giorni con il risparmio energetico estremo, lo rende un dispositivo affidabile per chi viaggia spesso o usa intensamente lo smartphone per lavoro o studio. I 128GB di memoria interna offrono ampio spazio per foto, video e app, mentre la VPN integrata di Google One assicura una navigazione sicura anche su reti pubbliche.

L'offerta di Unieuro sul Google Pixel 7a è tra le più vantaggiose mai viste. È una possibilità imperdibile, disponibile per tutte le colorazioni, ma potrebbe terminare in breve tempo. Approfittatene ora!

