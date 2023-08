Pikmin 4 in sconto! Risparmi il 13%!

Siete alla ricerca di un nuovo titolo per la vostra Nintendo Switch? Allora non perdetevi l'opportunità di mettere le mani su Pikmin 4, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinariamente conveniente!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa a Pikmin 4 per Nintendo Switch, che attualmente potete portarvi a casa a soli 52€, rispetto al prezzo consigliato di 59,99€, con uno sconto del 13%.

In Pikmin 4, avrete l'opportunità di immergervi in un mondo affascinante popolato da affabili esseri simili a piante, chiamati Pikmin. Queste creature risiedono in un pianeta misterioso, che avrete il compito di esplorare, coltivando, raccogliendo e guidando i Pikmin per affrontare svariate prove, superare ostacoli e sconfiggere nemici.

Tra le innovazioni introdotte in Pikmin 4 spicca la presenza di Otachi, un intrigante personaggio che richiama la figura di un cane. Otachi non solo arricchisce la trama del gioco, ma contribuisce anche all'esperienza di gioco, poiché può essere cavalcato durante le esplorazioni, offrendo una novità nel gameplay e un nuovo tipo di Pikmin da sfruttare.

Inoltre, il quarto capitolo della saga arricchisce la famiglia dei Pikmin con l'aggiunta dei Pikmin Ghiaccio, che si uniscono ai tradizionali Pikmin Rossi, Blu e Gialli. Queste nuove creature hanno l'unico potere di congelare i flussi d'acqua, una capacità che potrebbe rivelarsi strategica nell'evoluzione del gioco e nello svelare nuovi misteri del pianeta.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che "partendo da una base solida che ci aveva già regalato tre capitoli di grande qualità, Pikmin 4 non lesina aggiunte, novità e raffinamenti, puntando chiaramente al trono di miglior episodio del franchise fin qui. Per raggiungere questo obiettivo, Miyamoto ed il suo team hanno ampliato il respiro degli stage, reintroducendo le caverne sotterranee, aggiunto Occin e due nuovi tipi di Pikmin – e persino sperimentato con una sottile vena ruolistica, che premia i giocatori che spenderanno tempo ad esplorare ed accumulare risorse, sposando la natura rilassata e riposante del gameplay".

