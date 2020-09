Le migliori cuffie da gaming | Settembre 2020

Le cuffie da gaming sono ormai diventate un vero e proprio strumento indispensabile per ogni giocatore esigente. Un buon gaming headset permette non solo di immergersi ulteriormente nel mondo videoludico di nostra scelta, ma anche di migliorare l’esperienza di gameplay. Grazie all’immersione che può garantire ed all’audio di alta qualità, diventeremo in grado di capire immediatamente da dove arrivano gli attacchi dei nostri avversari e di comunicare adeguatamente con i nostri compagni di squadra. La scelta delle cuffie più adatte alle nostre esigenze non è sempre facile e dato il grande numero di modelli disponibile sul mercato è facile andare in confusione, sopratutto se non si ha molta dimestichezza.

Prima di fare la nostra scelta, è importante cercare di capire subito quali sono le nostre priorità e cosa pretendiamo dalle nostre cuffie, tenendo magari anche conto di quanti soldi abbiamo a nostra disposizione. In questo articolo, che andremo aggiornando costantemente, noi di SpazioGames abbiamo deciso di selezionare le migliori cuffie da gaming per ogni categoria di giocatore, così da venirvi incontro e facilitarvi nell’importante scelta delle vostre compagne ideali. Abbiamo selezionato tutte le cuffie tenendo a mente le caratteristiche che vengono solitamente ricercate nelle cuffie da gaming, come comfort, resistenza ed ovviamente la qualità, tenendo anche conto dei diversi budget che potrebbero essere a vostra disposizione e basandoci sui prodotti attualmente disponibili su Amazon – che abbiamo scelto come punto di riferimento in quanto negozio online più sicuro, conosciuto e con la maggior affidabilità in materia di qualità/prezzo.

Le migliori cuffie da gaming

HyperX Cloud Revolver S – Le più facili da utilizzare

Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie cablate, compatibili con qualunque piattaforma e dal costo non eccessivo, questo prodotto di HyperX potrebbe fare al caso vostro. L’audio virtuale Dolby Surround 7.1 è di tipo Plug N Play e non richiede dunque l’installazione di alcun software aggiuntivo. Il modulo di controllo USB, infatti, non include solo i comandi necessari per la miglior regolazione dell’audio, ma integra diverse impostazioni sonore per adattarle anche in caso di utilizzo con film e streaming, rendendole adatte anche per altri tipi di intrattenimento oltre quello videoludico. Il microfono possiede la cancellazione digitale del rumore ed è facilmente rimovibile dall’apparato, a seconda delle vostre esigenze. Il surround delle Cloud Revolver S è compatibile con PC, PS4 ed altri dispositivi che supportano l’audio tramite connessione USB; per tutti gli altri è comunque possibile l’utilizzo in modalità stereo tramite l’apposito jack da 3,5 mm.

Razer Nari Ultimate – La più confortevole

Se state cercando una soluzione wireless vi suggeriamo questo prodotto, appositamente studiate da Razer per garantire qualità sonora e comodità per ogni giocatore. Queste cuffie gaming sono infatti munite di una fascia autoregolante e di cuscinetti con infusione di gel rinfrescante, per adattarsi alla forma della testa di ogni giocatore e rimanere freschi anche durante le sessioni di gaming più intense. L’innovativo sistema THX Spatial Audio offre un ascolto a 360°, garantendo dunque una maggiore immersione nel gioco e di capire immediatamente da dove provengono tutti i rumori, anche nelle situazioni più adrenaliniche. La batteria delle Razer Nari Ultimate ha un’autonomia media di circa 24 ore, che vi permetterà di giocare costantemente senza dovervi preoccupare di tenerle sempre in ricarica. Potrete regolare con facilità il bilanciamento sonoro di chat vocale e suoni in-game attraverso i comodi comandi presenti nelle cuffie ed utilizzando il ricetrasmettitore USB Plug & Play sfrutterete l’audio wireless a 2,4 Ghz. Per chi lo desiderasse, è comunque possibile utilizzarle anche in modalità cablata attraverso l’ingresso USB o quello jack da 3,5 mm. Compatibile con l’esclusivo software Razer Chroma e disponibili anche in un’esclusiva variante dedicata ad Overwatch ed ispirata a Lúcio.

Steelseries Arctis Pro Wireless – La scelta dei pro gamer

Se non accettate compromessi e siete alla ricerca delle migliori cuffie da gaming disponibili sul mercato, allora le Arctis Pro Wireless di Steelseries sono l’acquisto giusto per voi. Sono dotate sia di una doppia connessione wireless in 2.4G per un’esperienza di gioco senza interruzione, che di una connessione bluetooth per essere utilizzate non solo su PC e console, ma anche per i dispositivi mobili. La confezione include due batterie al litio, con una durata di oltre venti ore di gioco ciascuna e ideali e per averne sempre una pronta a portata di mano, anche in caso sia necessario fare una ricarica. I driver delle Steelseries Arctis Pro Wireless sono in grado di riprodurre frequenze fino a 40.000 Hz: grazie all’audio surround di ultima generazione DTS Headphone X 2.0 vi sentirete come se foste davvero dentro il gioco. I cuscinetti in tessuto AirWeave permettono alle orecchie di traspirare adeguatamente, mentre l’elegante struttura in acciaio e lega di alluminio ne assicurano la resistenza. Il microfono possiede un’eccezionale cancellazione del rumore e fornisce una qualità vocale da studio. Semplicissime inoltre da configurare ed installare; si tratta dell’opzione più costosa tra quelle segnalate in questo articolo, ma la loro qualità è attualmente imbattuta e sicuramente valgono ogni centesimo speso. Disponibile in due diverse colorazioni e l’ideale per chi non vuole rinunciare a niente.

Turtle Beach Atlas One – Le migliori sotto i 50€

Non potete permettervi grandi spese e siete alla ricerca di una soluzione economica? Allora potreste voler prendere in considerazione le Atlas One di Turtle Beach, la soluzione low cost proposta dalla nota azienda americana. Sono compatibili con Windows Sonic per offrire una buona esperienza di surround: si tratta quindi di cuffie cablate ideate per i giocatori su PC, ma che sono ugualmente compatibili con tutte le console ed ogni dispositivo che supporti i jack da 3,5mm. Garantiscono una prolungata comodità grazie ai cuscinetti in memory foam– indicati anche per chi indossa gli occhiali grazie alla presenza di una doppia spugna nei punti di contatto. Le Turtle Beach Atlas One dispongono inoltre di un comodo microfono “flip-up”: vi basterà semplicemente sollevarlo per poter attivare velocemente la funzione di mute. Tra quelle da noi proposte è la soluzione meno costosa, il che rende queste cuffie consigliate a chi vuole avere un buon prodotto senza fare troppi sacrifici.

Corsair HS70 PRO Wireless – Le più leggere

Le Corsair HS70 PRO Wireless sono il prodotto più indicato per chi vuole ridurre le proprie spese ma senza rinunciare alla comodità di un buon paio di cuffie da gaming senza fili. Il microfono è rimovibile ed unidirezionale, con cancellazione del rumore incorporata per trasmettere la propria voce nel modo migliore. Sono cuffie leggere, resistenti e confortevoli, con cuscinetti in memory foam ed ideate per avere una durata ottimale nel tempo grazie alla struttura in alluminio. Utilizzando le Corsair HS70 Pro Wireless su PC è anche possibile sfruttare il software iCUE, per poter regolare le impostazioni dell’equalizzatore, attivare o disattivare il surround 7.1 e creare più canali audio per ogni soluzione di gioco, così da essere sempre in grado di immergersi nell’azione. La batteria è di durata considerevole, essendo in grado di resistere fino a sedici ore. Questo prodotto è disponibile in due diverse colorazioni.

Astro Gaming A40 TR – Le migliori cablate

La Astro è un’azienda da tempo specializzata nella realizzazione di prodotti dedicati ai giocatori più competitivi. Queste cuffie sono attualmente le migliori cablate disponibili sul mercato, ottimizzate per il gaming e per offrire un audio professionale, grazie al sistema audio Astro V2 – sia che vi troviate durante un torneo che in sessioni di streaming o, più semplicemente, nel salotto di casa vostra. Grazie al MixAmp Pro TR, incluso nella confezione, avrete un controllo ancora migliore sulla personalizzazione dell’audio e sarete in grado di adattarlo ad ogni vostra esigenza. Le Astro Gaming A40 TR sono leggere, confortevoli e resistenti: i cuscinetti auricolari sono molto morbidi e la fascia regolare si adatterà facilmente alla vostra testa senza fare pressione, permettendovi di concentrarvi unicamente sul gioco. Potrete controllare facilmente il bilanciamento tra l’audio di gioco e chat vocale e creare diversi profili audio grazie al software Astro Command Center. Il microfono unidirezionale è intercambiabile e può essere posizionato su entrambi i lati della cuffia, per una maggiore flessibilità.

Beyerdynamic DT 990 PRO – Ideali per lo streaming

Se siete particolarmente interessati all’editing ed al mixaggio audio, aspetti fondamentali quindi se vi volete dedicare allo streaming, potrebbe interessarvi questo prodotto studiato per gli studi professionali. Grazie al loro suono trasparente con bassi ed alti potenti sarete in grado di percepire ogni piccola variazione dell’audio: la loro qualità sonora rende queste cuffie l’ideale per l’utilizzo nelle applicazioni professionali di tutti i tipi, non solo dedicate quindi al mondo videoludico. I cuscinetti delle Beyerdynamic DT 990 PRO sono in morbido velluto ed intercambiabili, rendendo queste cuffie estremamente comode da indossare e contemporaneamente aderenti alla vostra testa. L’archetto è infatti strutturato in maniera da permettere di tenere ben salde le cuffie testa, così da poter fare movimenti veloci senza dovervi preoccupare di riposizionarle. I materiali resistenti e robusti contribuiscono a rendere questo prodotto uno dei migliori per i professionisti dell’editing.

Turtle Beach Stealth 600P Gen 2 – Le migliori sotto i 100€

Nel caso vogliate tenere la vostra spesa sotto i 100 euro, ma non volete rinunciare alla comodità di possedere delle cuffie da gaming senza cavi, vi consigliamo uno degli ultimi prodotti della Turtle Beach. Si tratta della seconda versione delle Stealth 600, uno dei prodotti più popolari della compagnia. Compatibili sia con tutti i PC ma anche su PS4 e sulla futura PS5, le Turtle Beach Stealth 600P Gen 2 si connettono tramite wireless grazie ad un connettore USB incluso nella confezione. Sono dotate di un microfono flip-to-mute, progettato per integrarsi perfettamente nelle vostre cuffie quando attivate la funzione muto. Questo prodotto possiede dei cuscinetti traspiranti ulteriormente migliorati rispetto alla prima edizione ed è particolarmente indicato per essere indossato anche da chi porta occhiali ingombranti. La batteria ha inoltre una considerevole durata di circa 15 ore ed i driver audio da 50mm vi permetteranno di non perdervi nemmeno un suono, grazie anche alla tecnologia proprietaria Superhuman Hearing. Queste cuffie sono disponibili sia bianche che nere.

ASUS ROG Strix Fusion 500 – Per gli amanti del design

Il brand ROG della ASUS serve ad indicare tutti quei prodotti disegnati per offrire le migliori soluzioni in ambito gaming. Grazie all’illuminazione ASUS Aura RGB, vi basterà sincronizzare queste cuffie con l’apposita app mobile per personalizzarne gli effetti luminosi, con oltre 16,8 milioni di possibili combinazioni di colori. Se possedete altri prodotti della serie ROG abilitati alla tecnologia Aura, potrete inoltre usare le cuffie per poter sincronizzare gli effetti di luce di tutti i vostri prodotti, creando una sala da gaming davvero unica e personalizzata. Le ASUS ROG Strix Fusion 500 possiedono un design a camera ermetica, con un’area allargata intorno al driver audio per poter offrire un audio naturale ed incontaminato. Queste cuffie offrono dei bassi potenti e suoni di gioco ottimizzati grazie agli esclusivi driver ASUS Essence con frequenza di 20-40 kHz e grazie all’amplificatore integrato ESS 9601. Garantiscono inoltre una riproduzione sonora a 24-bit e 96 kHz grazie al chip incorporato DAC ESS 9018.

Logitech G633 Artemis Spectrum – Il miglior rapporto qualità/prezzo

La Logitech è una della aziende leader nel mercato delle cuffie, sempre in grado di garantire prodotti di qualità a prezzi ragionevoli. Queste cuffie sono dotate di un microfono a braccio ripiegabile con cancellazione del rumore e possiedono i driver audio Pro-G, per poter offrire un audio surround 7.1 in grado di coinvolgervi al massimo. I tasti per il controllo dell’audio e la programmazione dell’illuminazione sono posizionati direttamente sulla cuffia, per la massima comodità ed accessibilità. L’audio delle vostre Logitech G633 Artemis Spectrum può essere maggiormente personalizzato grazie all’apposito software Logitech Gaming, così da poter creare profili custom per tutti i vostri giochi preferiti. Compatibili con la maggior parte delle piattaforme disponibili sul mercato, queste cuffie hanno un rapporto qualità/prezzo eccezionale e rappresentano un’assoluta garanzia per qualunque videogiocatore.

Come scegliere le cuffie gaming

Connettività

Le migliori cuffie gaming sono in grado di essere compatibili con la maggior parte dei dispositivi e console a disposizione. Perché ciò sia possibile, la cuffia gaming dovrà poter offrire diverse opzioni di connettività, che sia tramite modalità cablata, wireless o entrambe La connessione via cavo è preferibile nel caso dobbiate restare a stretto contatto con il vostro PC o piattaforma di gioco e può avvenire sia attraverso un connettore jack da 3,5 mm che per mezzo di un cavo USB. In entrambi i casi, assicuratevi che il cavo possieda una lunghezza adeguata di circa 2 metri, per evitare possibili impedimenti. Se invece avete necessità di tenervi ad una maggiore distanza, una opzione wireless sarà necessariamente preferibile. Le cuffie gaming senza fili di buona qualità riusciranno a coprire una distanza d’azione tra i 15 ed i 20 metri, potrebbero includere un dispositivo di missaggio USB in grado da permettere il collegamento contemporaneo a più piattaforme e saranno in grado di offrire al giocatore la possibilità di posizionarsi dove meglio preferisce, senza interruzioni di segnale.

Prestazioni

Una volta scelto il tipo di connettività, il nostro occhio dovrà necessariamente ricadere sulle prestazioni che ogni paio di cuffie può offrire. La resa audio è infatti il fattore principale da tenere in considerazione per l’acquisto di una cuffia gaming, in quanto deve essere in grado di offrire il massimo livello possibile di immersione e coinvolgimento. Le migliori cuffie dispongono di una scheda audio integrata e sono solitamente disponibili sia in modalità cablata via USB che Wireless. Nel caso la scheda audio sia assente, tendenzialmente sarà possibile collegarle tramite cavo jack: una scelta consigliata per chi disponga di un dispositivo con una scheda audio di buona qualità, quindi controllate accuratamente anche le vostre specifiche prima di procedere all’acquisto. Per quanto concerne il reparto audio in sé, prestate attenzione a quale versione del Dolby Surround è presente. La variante più aggiornata e che offre il maggior coinvolgimento sonoro è la 7.1, contro quella 5.1 che potrete trovare solitamente nelle cuffie più economiche. Infine, i driver audio delle cuffie, ossia quei componenti a forma di disco situati all’interno dei padiglioni, perché possano essere di buona qualità devono avere una dimensione inclusa tra i 40 ed i 50 mm di diametro per essere in grado di riprodurre le frequenze più basse. Una dimensione più piccola non permetterà infatti di farvi ascoltare in maniera ottimale i bassi e gli alti, distorcendone la qualità di riproduzione.

Microfono

Il microfono dovrà inoltre essere dotato di tecnologia noise cancelling, ovvero la tecnologia capace di cancellare tutti i rumori di sottofondo. I migliori microfoni per le cuffie gaming in particolare sono quelli unidirezionali, detti anche a cardioide, in grado di diminuire i rumori intorno al microfono e garantire risposta massima solo ai suoni emessi direttamente di fronte ad esso, garantendo quindi una migliore qualità della voce. Le altre tipologie di microfoni, che solitamente possono essere riscontrate nei modelli più economici e sono definibili omnidirezionali, cattureranno anche i rumori esterni e renderanno conseguentemente più difficile permettere ascoltare chiaramente la vostra voce.

Funzioni

Tra le principali funzioni che devono obbligatoriamente essere presenti nelle cuffie da gaming, troveremo sicuramente la regolazione del volume, il bilanciamento del volume di gioco e della chat vocale e la possibilità di attivare o meno il nostro microfono. Funzioni aggiuntive possono includere la possibilità di attivare o meno l’effetto surround e, nel caso delle cuffie senza fili, se attivare o meno la funzione wireless. Il microfono potrebbe inoltre essere fisso, mobile, retrattile o anche intercambiabile: perché la qualità sonora sia migliore suggeriamo un modello fisso, in quanto i possibili movimenti potrebbero disturbare la qualità della vostre voce durante le partite.

Nelle cuffie di qualità più elevata potremmo anche trovare diverse opzioni per la regolazione dell’illuminazione e la possibilità di creare diversi profili personalizzati, così da caricare velocemente le impostazioni ideali per ogni singolo videogioco. Più la qualità della cuffia sarà elevata, maggiori saranno le opzioni a vostra disposizione.

Ergonomia

Le cuffie gaming ideali devono non solo poter essere leggere e comode da poter indossare, ma devono avere un design tale da garantire un isolamento acustico ottimale dei rumori esterni. L’isolamento dai rumori è infatti fondamentale per poter immergersi nel mondo di gioco senza dover alzare eccessivamente il volume del gioco, o anche nel caso ci si trovi in situazioni particolarmente rumorose in cui non vogliamo essere disturbati. Le migliori cuffie gaming avranno inoltre una struttura over-ear, in grado cioè di coprire interamente l’orecchio, ed avere una dinamica chiusa e dunque senza fori sul retro dei padiglioni. Questa tipologia di cuffie per questo motivo è la più indicata all’isolamento dai rumori esterni ed allo stesso tempo la più comoda da indossare, a differenza di quanto accade con le cuffie on-ear, così definite perchè si appoggiano semplicemente sull’orecchio invece di coprirlo interamente.

Materiali

Assume infine una fondamentale importanza osservare la qualità e la tipologia dei materiali utilizzati, che devono essere particolarmente comodi e traspiranti per evitare eccessive sudorazioni e garantire comfort ottimale anche con un lungo utilizzo. Per questo motivo le migliori imbottiture dei padiglioni sono quelle riprodotte in pelle o in tessuto sintetico, perché entrambi materiali in grado di resistere a lungo ed adatti a far traspirare adeguatamente la vostra pelle. Le imbottiture in similpelle sono più economiche, ma proprio per questo motivo possono rovinarsi facilmente e diventare fastidiose con il caldo e inadatte con lunghi utilizzi, in quanto non sono traspiranti. Un’alternativa particolarmente comoda è rappresentata dalle imbottiture in memory foam, perché estremamente confortevoli ed in grado di adattarsi perfettamente alla forma delle vostre orecchie. Il lattice (o latex) è altrettanto comodo ma perderà più facilmente resistenza e tenderà a deformarsi, perdendo col tempo la forma originaria come conseguenza dell’elevato utilizzo. Per quanto riguarda il materiale impiegato nel telaio, nella maggior parte delle cuffie low-cost sarà la plastica, che nonostante sia leggera è anche inevitabilmente molto fragile. Un telaio in plastica potrebbe dunque andar bene solo se sono presenti anche delle componenti metalliche per proteggere i punti più delicati, ma rappresentano comunque una soluzione più economica. Le cuffie migliori avranno invece un telaio composto da alluminio o fibra di carbonio, che sono entrambi materiali particolarmente resistenti ma flessibili e leggeri allo stesso tempo. Avranno anche un peso leggermente superiore rispetto alle cuffie in plastica, ma garantiranno una maggiore resistenza e durata nel tempo. La fibra di carbonio in particolare sarà presente nei modelli di cuffie di qualità più elevata grazie alle sue proprietà meccaniche superiori alla norma, mentre l’alluminio rappresenta comunque un eccellente compromesso grazie ad un buon rapporto tra resistenza e peso.