Pikmin 4 IN SCONTO e merchandise esclusivo disponibile su Nintendo Store!

My Nintendo Store ha appena annunciato un’imperdibile occasione per tutti gli appassionati del mondo Nintendo: il gioco Pikmin 4 in versione digitale è disponibile con uno sconto di 20 euro, portando il prezzo finale a soli 39,99€, ma solo fino al 15 dicembre. Se desiderate aggiungere un nuovo capolavoro alla vostra libreria per Nintendo Switch, questa è l’opportunità perfetta per approfittare di un prezzo speciale su uno dei titoli più apprezzati dell'anno.

Vedi offerta su Nintendo Store

Offerta Pikmin Nintendo Store, perché approfittarne?

Non è tutto! Una selezione di merchandise esclusivo dedicato ai Pikmin, precedentemente disponibile solo nei negozi Nintendo in Giappone e al Japan Expo Paris 2024, è finalmente accessibile anche in Italia grazie al My Nintendo Store. Questa collezione esclusiva, a cui potete accedere dal seguente link, include articoli unici che celebrano il mondo dei Pikmin, permettendovi di portare a casa un pezzo del magico universo Nintendo.

Tra i prodotti più desiderati troviamo la T-shirt Pikmin Logo Collection, perfetta per sfoggiare il vostro amore per la serie con stile e comfort. Non mancano oggetti di design come il Vaso Pikmin per fiore singolo, disponibile in tre colori (rosso, giallo e blu), e accessori pratici come il Panno da cucina Pikmin 4, ideale per arricchire la vostra casa con dettagli ispirati ai simpatici protagonisti della serie.

Le promozioni sul My Nintendo Store non sono solo un’occasione per acquistare a prezzo scontato Pikmin 4, ma anche per accedere a un merchandise unico che solitamente è difficile reperire fuori dal Giappone. Non perdete tempo, però: le offerte sono disponibili solo per un periodo limitato! Scoprite subito il fantastico mondo dei Pikmin e lasciatevi conquistare da uno dei giochi più innovativi di Nintendo e da articoli esclusivi che faranno la gioia di ogni collezionista.

Vedi offerta su Nintendo Store