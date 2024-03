Phil Spencer è quasi ossessionato dall'idea di una Xbox portatile

Il mercato delle handheld sta iniziando a diventare una nicchia interessante nel mondo dei videogiochi, e anche Phil Spencer vorrebbe davvero una Xbox portatile.

In una recente intervista rilasciata a Polygon, il boss di Xbox si è lasciato andare ad una conversazione a ruota libera proprio sulla possibilità che Xbox si possa ritrovare a lanciare una console portatile.

Nell'intervista Spencer dichiara di aver provato tutti gli handheld più recenti tra quelli presenti sul mercato (e non è la prima volta), ovvero Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go e Steam Deck, e si è ritrovato decisamente impressionato dalle possibilità di questi hardware.

«Voglio che il mio Lenovo Legion Go sembri una Xbox», ha detto Spencer a Polygon in un'intervista rilasciata in occasione della GDC.

Spencer racconta di aver avuto un'esperienza positiva in particolare con Legion Go, e utilizzando l'hardware si è ritrovato ad immaginare come la piattaforma Xbox possa interagire con un tipo di console del genere:

«Voglio poter avviare l'app Xbox a schermo intero, ma in modalità compatta. E tutta la mia esperienza sociale è lì. Vorrei che sembrasse come la dashboard della mia Xbox quando accendo la televisione. Tranne che lo voglio su quei dispositivi.»

C'è da dire che, poche ore fa, è emersa una indiscrezione per cui, effettivamente, Xbox avrebbe già creato dei prototipi della console pronti da integrare con Xbox Game Pass (potete abbonarvi tramite Amazon), e queste dichiarazioni di Spencer si affiancano coerentemente.

Phil Spencer ha confermato questo dettaglio, per altro, dicendo che il team hardware Xbox sta già valutando "diversi form factor", immaginando cosa Microsoft dovrebbe fare per creare un mercato per i giocatori Xbox su console portatili.

Nell'intervista, il boss di Xbox dice di avere già delle sensazioni chiare su come dovrebbe essere una Xbox portatile, ma riconosce anche che i giocatori possono essere sempre attirati da altri marchi.

Non è la prima volta che si parla di una Xbox portatile e a questo punto non possiamo che aspettare eventuali sviluppo di questi progetti, e in generale quelli di nuove console.