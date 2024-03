Microsoft avrebbe già creato prototipi della Xbox portatile

Microsoft non ha mai nascosto di voler portare il brand Xbox a tutti i giocatori, manifestando anche non poco interesse per il mercato emergente dei PC handheld, definiti addirittura delle «estensioni di Xbox» dallo stesso Phil Spencer.

Il capo di Xbox ha infatti dimostrato particolare apprezzamento per console in stile Steam Deck come ASUS ROG Ally (la trovate su Amazon), lasciando intuire che anche la stessa casa di Redmond potrebbe decidere di entrare sul mercato per proporre la potenziale esperienza definitiva in tal senso.

Il giornalista Jez Corden di Windows Central aveva già svelato di aver sentito da più fonti di come questa idea fosse stata discussa ampiamente nelle sedi interne, ma in queste ore potrebbe essere arrivata un'ulteriore svolta.

Gamereactor UK segnala infatti l'ultima apparizione di Corden all'interno del podcast Xbox Two, all'interno del quale afferma che Microsoft «ha già i primi prototipi handheld in questo momento».

Jez Corden sostiene inoltre che questo nuovo dispositivo sarebbe una vera e propria console portatile, e non per il cloud gaming come la "rivale" PlayStation Portal.

C'è anche da segnalare che nel mercato sudcoreano è stata segnalata la comparsa di un nuovo devkit per console Xbox: se l'indiscrezione fosse corretta, potrebbe essere proprio la Xbox portatile questo misterioso hardware.

Ovviamente non possiamo che ricordarvi di prendere il tutto con le dovute precauzioni, anche se va sottolineato che sono arrivati diversi indizi da parte della stessa Microsoft sull'arrivo di questa console.

Sul social network X, ad esempio, Phil Spencer ha spesso messo "like" sui post che nominavano proprio una Xbox Portatile, mentre più recentemente era stata Sarah Bond a parlare di un «balzo in avanti tecnico» per una nuova console in arrivo.

All'epoca si pensava potesse trattarsi di una nuova versione di Xbox Series X, ma magari si riferiva proprio a una periferica portatile: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saremo in grado di dirvi di più al riguardo.