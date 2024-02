Il punto debole di ROG Ally e Legion Go? È Windows, secondo... Microsoft

Negli ultimi mesi il panorama dei PC handheld, che mescolano l'apertura di un PC alla comodità di una console portatile, ha visto un importante boom, complice il successo commerciale di una piattaforma come Steam Deck.

Tuttavia, se Deck ha un suo sistema proprietario (SteamOS, basato su Linux) che permette di giocare in modo immediato ai titoli della propria libreria Steam, ma taglia fuori tutti gli altri (a meno di arrangiarsi con client di terze parti), proposte come ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go hanno invece deciso di puntare su Windows.

Advertisement

In questo modo, le due handheld possono far girare letteralmente qualsiasi cosa giri anche sul vostro PC domestico, a patto che rientri nelle specifiche: i giochi di PC Game Pass, di Steam, di Epic Games Store, Ubisoft, GOG e qualsiasi altro client vi venga in mente sono tutti compatibili con queste portatili.

Il lato negativo? Proprio Windows, in realtà, perché non è ovviamente un sistema operativo pensato per essere fruito su schermi da 7" o da 8". E a dirlo è direttamente Microsoft, nella persona di Phil Spencer, che ha individuato nel sistema operativo il tallone d'Achille che dovrà essere migliorato per il futuro delle portatili.

Microsoft che impara da Nintendo, secondo Spencer

Intervistato da The Verge in occasione del podcast di Xbox, il dirigente di Microsoft Gaming ha glissato sulla possibilità di una Xbox portatile, ma ha confermato il suo amore per questo segmento di mercato, discutendo di cosa il gigante di Redmond può fare per dargli una spinta: «sono un grande fan delle handheld», ha spiegato Spencer, «Sono davvero un grande fan, ma al momento non ho niente da annunciare».

Parlando del fatto che Microsoft analizzi le metriche dei giocatori, il dirigente ha spiegato che ci sono ovviamente momenti in cui le persone giocano e altri in cui non giocano. «Che cosa gli impedisce di giocare in alcune ore? Ovviamente ci sono il sonno, la scuola, e insomma la vita normale. In alcuni casi, però, è semplicemente l'accessibilità: ho accesso ai giochi che vorrei giocare, proprio ora?».

È qui che, secondo Spencer, entrano in gioco le portatili: quando sei su un treno magari non stai giocando solo perché i tuoi giochi sono sulla tua Xbox a casa, non perché non vorresti.

Insomma, non stai giocando perché non puoi accedere alla tua libreria. Le handheld possono ovviare a questo problema: «ovviamente stiamo in un certo senso imparando da ciò che Nintendo ha fatto negli anni con Switch, sono stati davvero fantastici con quella console. Quindi quando guardo a Steam Deck, a ROG Ally, alla mia Legion Go, sono un grande fan di questo segmento».

Le handheld e Windows

A questo punto, nella sua riflessione Spencer ha toccato il tasto di Windows, che è il sistema operativo delle handheld di ASUS e Lenovo.

A tal proposito, ha spiegato:

«Abbiamo un bel lavoro da fare. Uno dei punti deboli dell'esperienza su ROG Ally e Legion Go è Windows. Come Windows funziona in merito agli input del controller solo su quel tipo di DPI, su display più piccoli, da 7" o 8". Si tratta di un nodo di design su cui il nostro team dedicato a Windows sta lavorando, per assicurare che l'esperienza possa essere ancora migliore».

Già in precedenza, in effetti, Microsoft aveva fatto sapere di essere intenzionata ad aggiornare Windows per offrire una modalità specifica per le piattaforme handheld. Il concetto ribadito da Spencer non fa che puntare nuovamente in questa direzione.

Da amante delle handheld, sarà interessante vedere come il sistema operativo proverà ad adattarsi alle necessità delle piattaforme portatili, in futuro. E, chissà, magari prima o poi ne avremo direttamente una marchiata Xbox e pensata per godersi i titoli di Game Pass...

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo delle portatili, vi ricordiamo che su SpazioGames potete trovare un hub interamente dedicato.